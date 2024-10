La idea de ‘Joker: Folie à Deux’ se le ocurrió a Joaquin Phoenix en un sueño: “Está hecha para él”

Tráiler oficial de 'Joker: Folie à Deux'

Hay grandes ideas que nunca se llevan a cabo, y películas que se convierten en realidad tras salir de la mente de alguien. La secuela de Joker, titulada Joker: Folie à Deux, podrá ser mejor o peor idea, pero lo cierto es que ha surgido de la mismísima cabeza de uno de sus protagonistas, Joaquin Phoenix. Tal y como se ha revelado ahora, con el estreno del filme, la idea original de la película surgió nada más y nada menos que en un sueño del actor, que luego llevó la idea a los productores y al director Todd Phillips para transformarla en realidad.

Tal y como informa ahora The Hollywood Reporter, en un extenso reportaje en el que repasa los entresijos de la película y desvela detalles inéditos como cuál era el final original de la película y por qué Christopher Nolan mandó desecharlo, la idea seminal de la película era del actor. Según el medio, “ni Phillips ni Phoenix estaban seguros de hacer una secuela y, durante un tiempo, contemplaron la posibilidad de montar un espectáculo en Broadway en su lugar, antes de comprometerse finalmente con la película y traer a bordo a Gaga en un papel inspirado en el personaje de cómic Harley Quinn”.

De hecho, el propio Todd Phillips aseguraba en una reciente entrevista que a Phoenix le afectaba mucho la presencia de la cantante y actriz en el set de rodaje. “Llegaba todos los días malo”, aseveraba el realizador, señalando que el actor “se moría de nervios” cada vez que tenía que hacer algún número musical con Lady Gaga. Ahora ya sabemos por qué, y no es otra razón que el hecho de que estaba cumpliendo un sueño. Literalmente. “La idea de la secuela se le ocurrió a Phoenix en un sueño, y él y Phillips se la plantearon a Emmerich” (productor y antiguo presidente de Warner), según confirman varias fuentes.

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a los actores Lady Gaga, derecha, y Joaquin Phoenix en una escena de "Joker: Folie à Deux". (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

Joaquin al cuadrado

Así ha resultado en que la película tenga un tono tan onírico y surrealista, pues no deja de proceder de un sueño del propio actor. Si la película original ya mezclaba las alucinaciones y delirios de Arthur Fleck con la triste realidad que se vivía en las calles de Gotham en esta la ilusión es aun mayor, y además compartida por otra persona como Harley Quinn, tal y como hace referencia el título, el trastorno psicótico compartido. Muchos se han preguntado para quién puede ir destinada una propuesta tan radical como esta secuela, pero lo cierto es que esta película tiene un gran destinatatrio: “Está hecha para Joaquin”, asegura la fuente.

Lo cierto es que el sueño de Phoenix no parece haber dado gran resultado, con la película recibiendo bastantes comentarios y valoraciones negativas y no estando a la altura de su predecesora en su estreno en taquilla. Aun con todo, aun queda preguntarse si habrá una tercera parte o este será el fin del Joker de Arthur Fleck. No lo será de la dupla Phillips y Phoenix, ya que el director aseguraba que si bien no tenía planes de continuar en el universo DC, le encantaría hacer una comedia de nuevo con el actor como protagonista: “Me encantaría seguir trabajando con Joaquin, pero en una comedia, porque puede ser muy suelto y divertido”.