Un expolicía asesina a su exmujer y su novia y obliga a su hijo de 12 años a “hacer guardia” mientras entierra los cuerpos

Cédric Prizzon, escoltado. (REUTERS/Pedro Nunes)

El 25 de marzo de 2026, la policía portuguesa encontró en la Sierra de la Nogueira, en el distrito de Bragança, los cuerpos sin vida de Audrey Cavalié, de 40 años, y Angela Legobien-Cadillac, de 26. Ambas habían desaparecido cinco días antes en Aveyron (Francia). El principal sospechoso, Cédric Prizzon, expolicía de 42 años, fue detenido un día antes en Mêda, a unos 120 kilómetros del lugar. Llevaba cuatro días fugado.

Antes de la desaparición, la relación entre su exmujer, Audrey, y Prizzon ya estaba marcada por denuncias y condenas. El expolicía había sido condenado en 2022 por amenazas de muerte y en 2023 por acoso psicológico contra su expareja.

En redes sociales, el propio Prizzon alimentaba el conflicto. Llamaba a Audrey “criminal” y advertía: “Si es necesario, provocaré un escándalo nacional”. Sus publicaciones eran frecuentes y formaban parte de una escalada de tensión que, según el entorno de la víctima, generaba miedo constante. “Ya me había hablado de su miedo… era algo que podíamos haber previsto”, explicó una conocida a los Sic Noticias.

Cédric Prizzon en un coche de la policía. (REUTERS/Pedro Nunes)

La desaparición: una huida planificada

El viernes 20 de marzo de 2026, un familiar dio la voz de alarma. Audrey no se había presentado en su trabajo y su hijo no había acudido al colegio. La ausencia resultó inmediatamente inquietante.

La investigación se amplió con rapidez: también faltaban Angela Legobien-Cadillac, pareja actual de Prizzon, y el propio sospechoso. Se desplegó un amplio operativo con agentes, drones, helicópteros y unidades caninas. Además, se activó una alerta en el sistema europeo de información.

Desde las primeras horas, los investigadores descartaron una desaparición espontánea. “Las investigaciones se orientaron rápidamente hacia la hipótesis de una salida preparada hacia el extranjero”, destacaron.

Durante los días siguientes, Prizzon recorrió más de 1.100 kilómetros desde Francia hasta el norte de Portugal. En la furgoneta viajaban Audrey, Angela y los dos hijos menores: un niño de 12 años, Elio, hijo de Audrey, y una bebé de 18 meses, hija de Angela.

La detención se produjo el 24 de marzo en Mêda, durante un control de tráfico. El contenido del vehículo confirmó la hipótesis de una fuga planificada: un arma, matrículas falsas, varios dispositivos electrónicos y 17.000 euros en efectivo.

Trailer de 'No estás loca', el documental de María Bestar sobre la violencia vicaria. (Betacosta Productions)

“Estaba locamente enamorada”

Angela Legobien-Cadillac había iniciado su relación con Prizzon tras la ruptura con Audrey. Tenía poco más de 20 años. En 2021 dejó su trabajo, vendió sus pertenencias y se marchó con él a España. “Estaba locamente enamorada… estaba bajo su control”, explicó su abogado. Con el paso del tiempo, se alejó de su entorno y desapareció de las redes sociales. En 2024, la pareja tuvo una hija en común.

Un hijo “de guardia”

Los hechos más graves ocurrieron en el norte de Portugal, en la región de Bragança, en la frontera con León. El relato del hijo mayor permitió reconstruir la secuencia. Según su testimonio, su padre “mató a su madre primero y luego a su actual pareja”.

Primero fue Audrey Cavalié. Después, se produjo una discusión con Angela. Su novia le pidió que se entregara a las autoridades. Pero poco después, también fue asesinada. Ambas muertes se produjeron por asfixia o estrangulamiento. El hijo mayor relató que su padre le obligó a “hacer guardia” mientras enterraba los cuerpos en una zona aislada. Gracias a él, los investigadores tienen detalles suficientes para localizar el lugar exacto.

Cédric Prizzon escoltado por las autoridades. (Reuters)

Investigación abierta

El 26 de marzo, tras varias horas de interrogatorio, Cédric Prizzon fue puesto en prisión preventiva en Portugal. Se enfrenta a cargos por doble homicidio agravado, secuestro, profanación de cadáver, violencia contra sus hijos, falsificación documental y posesión ilegal de armas.

Mientras avanza la investigación, las autoridades trabajan en la protección de los menores y en la coordinación entre Francia y Portugal para traerlos a casa. Por parte del padre, la decisión sobre su posible extradición sigue abierta.