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El top de las mejores series de Netflix en España

En la batalla entre servicios de streaming, Netflix busca mantenerse a la cabeza

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Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)
Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Netflix España

1. Night Stage (Ato Noturno)

Matías, un actor talentoso pero controversial, ensaya una obra junto a su compañero de piso Fabio. Ambos atraen la atención de una agente de casting, pero solo Fabio consigue una audición para una gran serie. Matías, devastado, encuentra consuelo en Rafael, un misterioso político que oculta su identidad mientras se postula para la alcaldía. Juntos, exploran su pasión clandestina y, con el tiempo, alcanzan el éxito: Matías obtiene el papel protagonista y Rafael gana apoyo en las encuestas. Pero su creciente temeridad despierta celos en Fabio y alarma entre los patrocinadores, convirtiendo su historia en un peligroso juego de fama y deseo. (FIRE!!)

2. One Piece (ワンピース)

Riqueza, fama, poder.. un hombre había obtenido todo en este mundo, era el Rey de los Piratas Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: "¿Mi tesoro? Si lo queréis es vuestro.. lo he escondido todo en ese lugar". Y así dio comienzo lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, lanzando a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece. Esta serie relata las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el "One Piece".

3. Emergencia radiactiva (Emergência Radioativa)

En esta serie dramática inspirada en hechos reales, físicos y médicos intentan contener una catástrofe radiológica y salvar miles de vidas.

4. Love & Death

Serie de David E. Kelly que cuenta la historia real de Candy y Pat Montgomery y Betty y Allan Gore, dos parejas de feligreses que disfrutan de su vida en un pequeño pueblo de Texas hasta que una infidelidad hace que alguien empuñe un hacha.

5. Homicidio

En esta escalofriante docuserie sobre crímenes reales del creador de Ley y orden’, policías y fiscales rememoran los casos de homicidio más complicados de sus carreras.

6. Un lugar para soñar

Una enfermera practicante se muda a un pueblito del norte de California buscando tranquilidad, pero encuentra algo (y alguien) que la moviliza.

7. Peaky Blinders

En Gran Bretaña, Reino Unido se recuperan de la desesperación de la Gran Guerra, las personas sobreviven a como pueden y las bandas criminales proliferan en una nación sacudida económicamente.Es justamente aquí donde una familia de gánsteres irlandeses de origen nómada (a veces llamados gitanos o chatarreros) asentada en Birmingham (los Peaky Blinders) justo después de la Primera Guerra Mundial, dirigen un local de apuestas hípicas en la ciudad. Las acciones del ambicioso, respetado, temerario y peligroso jefe de la banda, Thomas Shelby, llaman la atención del Inspector jefe Chester Campbell, un detective de la Real Policía Irlandesa que es enviado por el mismo Winston Churchill desde Belfast donde había sido enviado a limpiar la ciudad del Ejército Republicano Irlandés (IRA), comunistas, pandillas y delincuentes comunes.

8. Los Bridgerton

Inspirada en las exitosas novelas, esta serie presenta a los ocho inseparables hermanos de la poderosa familia Bridgerton y sus intentos por encontrar el amor.

9. Los rompecorazones (Heartbreak High)

Una mirada renovada a Hartley High más de 20 años después. Con sus nuevos amigos, los forasteros Quinni y Darren, Amerie debe reparar su reputación, mientras navega por el amor, el sexo y la angustia.

10. Salvador

Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre, conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que él le inculcó.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)
Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.

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