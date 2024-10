Joaquin Phoenix “se moría de nervios” por tener que cantar junto a Lady Gaga en el rodaje de ‘Joker: Folie à Deux’: “Ella le daba consejos musicales”

Joaquin Phoenix como el Joker y Lady Gaga como Harley Quinn en una escena de 'Joker: Folie à Deux'

“Llegaba todos los días malo”, ha dicho Todd Phillips de un Joaquin Phoenix que se “moría de nervios” por tener que cantar en directo junto a Lady Gaga en las escenas musicales de Joker: Folie à Deux. La segunda parte de Joker, la película que se presentó hace cinco años en el Festival de Venecia, alzándose con el León de Oro, también tuvo su estreno mundial en el certamen cinematográfico celebrado en la ciudad italiana de los canales. Eso sí, el furor que causó la primera película no ha sido replicado con este filme, una suerte de musical que incorpora a la cantante de Chromatica en el reparto.

La crítica que pudo verla en Venecia no encontró en ella el mismo carácter rebelde y transgresor de Joker, pero que eso no nos impida disfrutar de unos números musicales que prometen revertir la historia clásica entre el villano y Harley Quinn. El actor estadounidense, sin embargo, no lo tuvo tan fácil para estar a la altura de la cantante en el rodaje de la cinta. En una entrevista con Entertainment Weekly, Phillips ha hablado de la química que han compartido ambos actores en el set.

El director ha afirmado que Gaga “100 por cien” le dio consejos a Phoenix a la hora de sacar a relucir sus cuerdas vocales durante las grabaciones de Joker: Folie à Deux, pues el actor se ponía muy nervioso en las escenas musicales. “La verdad es que se daban consejos mutuamente”, ha contado al medio estadounidense. “Él le daba consejos sobre actuación; ella ha estado en películas, pero él es Joaquin Phoenix. Ella le daba consejos sobre música porque es Lady Gaga. Es lo que deberían ser las películas: una colaboración gigantesca”, ha comentado el director.

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a los actores Lady Gaga, derecha, y Joaquin Phoenix en una escena de 'Joker: Folie à Deux' (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

¿Es ‘Joker: Folie à Deux’ un musical o no?

El anuncio de que Joker: Folie à Deux era un musical generó cierto backlash, rechazo, en los espectadores que llevaban cinco años esperando la continuación de la historia de Arthur Fleck (Phoenix) en Gotham. Por ello, durante su presentación en la pasada edición del Festival de Venecia, tanto su director como sus actores protagonistas se encargaron de rebajar la idea de que la película seguía la tradicional fórmula artística presente en cintas del género.

“Me han criticado por decir que no es un musical. No lo dije porque me diera miedo el término ‘musical’. Me encantan los musicales, y la película tiene música. Incluso podría ser un musical”, ha contado Phillips a EW. “Para aclararlo, la mayoría de las veces que he visto un musical salgo sintiéndome mejor que cuando entré. En esta película no estoy seguro de que sea lo mismo. No quisiera ser engañoso y decir que vas a estar silbando las canciones de esta película de camino a tu coche después de verla”, ha añadido Phillips.