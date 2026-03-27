España

Euskadi participará en la gestión de sus tres aeropuertos tras un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

El lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado el acuerdo con la Administración nacional para ceder siete nuevas transferencias a la comunidad autónoma

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El lehendakari, Imanol Pradales (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) (Alberto Ortega - Europa Press)
El lehendakari, Imanol Pradales (i), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) (Alberto Ortega - Europa Press)

El Ejecutivo central y el gobierno vasco han llegado a un acuerdo este viernes para ceder a Euskadi siete nuevas transferencias, entre ellas la que facultará al Ejecutivo autonómico a participar en la gestión de los tres aeropuertos de Euskadi, según ha anunciado el lehendakari, Imanol Pradales.

Durante la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Lehandakari han cerrado varios acuerdos en materia de seguridad, entre ellos, reforzar el régimen sancionador por portar armas blancas, impulsar modificaciones normativas frente a la reiteración delictiva y facilitar una participación “operativamente útil” de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería.

Estos acuerdos se han logrado en la Comisión bilateral de Cooperación que se ha reunido este viernes en Madrid presidida por Pradales y Sánchez. En su comparecencia posterior, Pradales ha añadido que, en materia de Seguridad, han logrado “tres acuerdos muy relevantes para mejorar la seguridad en las calles” de Euskadi.

Uno de ellos incluye medidas para reforzar el régimen sancionador relativo al porte de armas blancas y también han acordado impulsar modificaciones normativas en el ámbito de la reiteración delictiva, de cara a poder actuar “ante personas que aún no tienen sentencia firme, pero siguen cometiendo delitos”.

Además, la administración central y la autonómica han cerrado un tercer acuerdo para “una participación operativamente útil” de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería, y el acceso directo a las bases de datos europeas contra el crimen organizado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa , Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero. (Fuente: La Moncloa)

Programada otra reunión antes de verano

En concreto, los diez acuerdos alcanzados este viernes son sobre impulso económico en pymes e industria; impulso económico en la colaboración financiera; acuerdos en seguros agrarios combinados; ampliación de competencias en tráfico y circulación; en pesca recreativa; acuerdos en seguridad privada y seguridad pública; en el régimen electoral local; cooperación estratégica y el órgano bilateral aeroportuario.

Tras la reunión entre los dirigentes, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha anunciado que tienen prevista realizar otro encuentro antes de verano. “En estos tiempos de enfrentamiento es importante que pongamos en valor estos encuentros que permiten tener los mejores acuerdos entre gobiernos distintos”

Según Víctor Torres, de junio a hoy el Gobierno ha realizado traspasos a 11 comunidades autónomas: País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Islas Baleares, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y Castilla y León. Además, están avanzando en acuerdos de traspasos con Cantabria y La Rioja.

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