España

Una mujer derriba su casa de campo del siglo XVII y se le obliga a reconstruirla exactamente como estaba

La vivienda formaba parte del patrimonio histórico local y su demolición fue considerada ilegal

Guardar
Cabaña de techo de paja blanca con cartel 'SALE AGREED', rodeada de arbustos verdes y árboles, bajo un cielo azul brillante. Un poste eléctrico a la derecha
La casa de campo del siglo XVII que una mujer derribó. Google StreetView

Poco después de comprar un terreno con una antigua casa, una mujer decidió derribar la vivienda para construir una nueva y más grande. Al no respetar la normativa vigente, se le ordenó reconstruir la casa lo antes posible. La demolición provocó que el municipio interviniera, ya que la vivienda formaba parte del patrimonio histórico local.

Las autoridades de Nursling, en el sur de Inglaterra, ordenaron a Natalie Matthews reconstruir exactamente como estaba la casa de campo del siglo XVII que había demolido sin permiso. La vivienda, conocida como Wychwood, fue reducida a escombros en pocas horas, lo que alarmó a los vecinos y movilizó al municipio de Test Valley, según el periódico Southern Daily Echo.

La demolición se realizó poco después de que Matthews adquiriera el terreno por 405.000 euros (350.000 libras esterlinas). Según relató en redes sociales, la compra representaba su única oportunidad de tener una vivienda para ella y sus dos hijos. Su plan era reformar la vieja casa, venderla y dividir el terreno para construir una nueva vivienda familiar. El municipio había autorizado esta construcción, pero solo bajo la condición de no afectar la casa original.

Al iniciar las obras, Matthews se encontró con un edificio en estado crítico. “Al retirar el tejado, descubrimos el grave estado de deterioro del edificio y sus deficiencias estructurales”, explicó. Los especialistas le indicaron que no se podía rescatar nada de valor, lo que la llevó a tomar la decisión de demolerla. Luego reconoció su error: “En retrospectiva, admito que debería haber paralizado la obra y buscado otras opiniones”.

Una casa blanca con techo de paja y chimeneas rojas, rodeada de árboles frondosos, un seto verde oscuro y un sendero de losas que lleva a la entrada
La casa de campo del siglo XVII que una mujer derribó. Google StreetView

Las acciones legales tras derribar la casa

La administración de Test Valley confirmó que la demolición fue ilegal y exigió que la casa se reconstruya “exactamente como estaba lo antes posible” antes de considerar otras acciones legales. El permiso de construcción solicitado por Matthews para la nueva vivienda ya había sido denegado en septiembre.

Para la propietaria, cumplir la orden municipal será un reto considerable. Mientras tanto, decidió poner en venta el terreno donde planeaba edificar su hogar por 347.000 euros (300.000 libras esterlinas).

La vivienda demolida era considerada parte del patrimonio histórico local. Además, la ley británica es estricta en la protección de este tipo de inmuebles, por lo que cualquier intervención debe contar con permisos específicos. Por lo que la demolición sin autorización obliga ahora a Matthews a asumir el alto costo de replicar la estructura original, incluso si su estado era precario.

Vista aérea cenital de un barrio residencial con casas, tejados oscuros, zonas verdes y secas, caminos de entrada y una carretera. Dos coches visibles
Vista aérea de la casa que una mujer derribó y le obligaron a reconstruir. Google Maps

La normativa sobre los edificios históricos

En Inglaterra, los inmuebles con valor histórico están protegidos por la ley y suelen estar catalogados como listed buildings. Cualquier obra relevante, incluida la demolición o modificación estructural, requiere un permiso específico previo, conocido como listed building consent. Actuar sin esta autorización se considera una infracción grave, incluso si el edificio presentaba un estado de conservación deficiente.

Además, según Planning Portal, las administraciones locales pueden imponer medidas estrictas para reparar el daño causado, como la reconstrucción del inmueble tal y como era originalmente. Estas normas buscan preservar el patrimonio arquitectónico y evitar la pérdida irreversible de edificios con valor histórico o cultural.

Temas Relacionados

ViviendaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Acusan a Kiko Rivera de utilizar la IA para crear las canciones que dedica a Isabel Pantoja y su novia Lola: “Su voz y su forma de cantar no es esa”

El DJ ha dejado de contar con productores y letristas, por lo que ahora figura como autor completo de sus temas, cuyas portadas están creadas por IA y ahora quizás la música también

Acusan a Kiko Rivera de utilizar la IA para crear las canciones que dedica a Isabel Pantoja y su novia Lola: “Su voz y su forma de cantar no es esa”

Un expolicía asesina a su exmujer y su novia y obliga a su hijo de 12 años a “hacer guardia” mientras entierra los cuerpos

Tras cinco días de búsqueda, las autoridades han encontrado los cadáveres en Bragança, al norte de Portugal, en la frontera con León

Un expolicía asesina a su exmujer y su novia y obliga a su hijo de 12 años a “hacer guardia” mientras entierra los cuerpos

El top de las mejores series de Netflix en España

En la batalla entre servicios de streaming, Netflix busca mantenerse a la cabeza

El top de las mejores series de Netflix en España

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las actrices Patricia Pérez y Laura Sánchez al cómico Flipy o el cantautor Andrés Súarez

Cuatro nuevos rostros acompañarán a los concursantes en su camino hacia el bote del concurso de Antena 3

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las actrices Patricia Pérez y Laura Sánchez al cómico Flipy o el cantautor Andrés Súarez

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Este viernes empieza la primera de las dos fases de la operación especial de la DGT. Este primer fin de semana de la Semana Santa se prevé que se produzcan 4,3 millones de desplazamientos

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Cinco mujeres detenidas por agredir a Miss Trans Zamora tras intentar usar el baño de mujeres de un pub en La Bañeza (León)

Detenido un guardia civil en el marco de una operación antidroga en Ceuta: llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos

La Armada detecta buques de Rusia en el Estrecho de Gibraltar y cerca de Canarias: los vigila hasta que salen de aguas nacionales

Pedro Sánchez pasa del “no a la guerra” al “Make Democracy Great Again” en ‘The Wall Street Journal’

ECONOMÍA

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Hacienda aprieta en la Renta 2025: amplía las obligaciones y el control a autónomos, ‘influencers’ y millonarios

Repostar en la operación salida de Semana Santa se dispara: el gasoil cuesta un 62,5% más que el año pasado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si te dan el alta de la incapacidad permanente y no te sientes bien, esto es lo que debes hacer”

Euskadi participará en la gestión de sus tres aeropuertos tras un acuerdo entre el Gobierno central y el vasco

Qué significa que la Declaración de la Renta sea positiva y qué pasos seguir

DEPORTES

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

Barcelona llenará el RCDE Stadium para ver a España... y el debut de Joan García

El día que Carolina Marín ganó el oro olímpico en los Juegos de Río 2016: venció en la final a la india Sindhu y escribió su nombre en la historia del bádminton mundial

A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Carolina Marín se despide del bádminton y el entrenador de su infancia recuerda sus primeros años: “Me llamaron y me dijeron, ‘Paco, esta niña es increíble’”

De las clases de flamenco a triunfar en el mundo del bádminton: la historia de Carolina Marín