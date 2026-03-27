Una mujer derriba su casa de campo del siglo XVII y se le obliga a reconstruirla exactamente como estaba

La casa de campo del siglo XVII que una mujer derribó. Google StreetView

Poco después de comprar un terreno con una antigua casa, una mujer decidió derribar la vivienda para construir una nueva y más grande. Al no respetar la normativa vigente, se le ordenó reconstruir la casa lo antes posible. La demolición provocó que el municipio interviniera, ya que la vivienda formaba parte del patrimonio histórico local.

Las autoridades de Nursling, en el sur de Inglaterra, ordenaron a Natalie Matthews reconstruir exactamente como estaba la casa de campo del siglo XVII que había demolido sin permiso. La vivienda, conocida como Wychwood, fue reducida a escombros en pocas horas, lo que alarmó a los vecinos y movilizó al municipio de Test Valley, según el periódico Southern Daily Echo.

La demolición se realizó poco después de que Matthews adquiriera el terreno por 405.000 euros (350.000 libras esterlinas). Según relató en redes sociales, la compra representaba su única oportunidad de tener una vivienda para ella y sus dos hijos. Su plan era reformar la vieja casa, venderla y dividir el terreno para construir una nueva vivienda familiar. El municipio había autorizado esta construcción, pero solo bajo la condición de no afectar la casa original.

Al iniciar las obras, Matthews se encontró con un edificio en estado crítico. “Al retirar el tejado, descubrimos el grave estado de deterioro del edificio y sus deficiencias estructurales”, explicó. Los especialistas le indicaron que no se podía rescatar nada de valor, lo que la llevó a tomar la decisión de demolerla. Luego reconoció su error: “En retrospectiva, admito que debería haber paralizado la obra y buscado otras opiniones”.

La casa de campo del siglo XVII que una mujer derribó. Google StreetView

Las acciones legales tras derribar la casa

La administración de Test Valley confirmó que la demolición fue ilegal y exigió que la casa se reconstruya “exactamente como estaba lo antes posible” antes de considerar otras acciones legales. El permiso de construcción solicitado por Matthews para la nueva vivienda ya había sido denegado en septiembre.

Para la propietaria, cumplir la orden municipal será un reto considerable. Mientras tanto, decidió poner en venta el terreno donde planeaba edificar su hogar por 347.000 euros (300.000 libras esterlinas).

La vivienda demolida era considerada parte del patrimonio histórico local. Además, la ley británica es estricta en la protección de este tipo de inmuebles, por lo que cualquier intervención debe contar con permisos específicos. Por lo que la demolición sin autorización obliga ahora a Matthews a asumir el alto costo de replicar la estructura original, incluso si su estado era precario.

Vista aérea de la casa que una mujer derribó y le obligaron a reconstruir. Google Maps

La normativa sobre los edificios históricos

En Inglaterra, los inmuebles con valor histórico están protegidos por la ley y suelen estar catalogados como listed buildings. Cualquier obra relevante, incluida la demolición o modificación estructural, requiere un permiso específico previo, conocido como listed building consent. Actuar sin esta autorización se considera una infracción grave, incluso si el edificio presentaba un estado de conservación deficiente.

Además, según Planning Portal, las administraciones locales pueden imponer medidas estrictas para reparar el daño causado, como la reconstrucción del inmueble tal y como era originalmente. Estas normas buscan preservar el patrimonio arquitectónico y evitar la pérdida irreversible de edificios con valor histórico o cultural.