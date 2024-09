Ian McKellen da nuevos detalles de la próxima película de ‘El señor de los anillos’

Ian McKellen como Gandalf

“Espera mi llegada con la primera luz del quinto día al alba, mira al este”, decía Gandalf en El señor de los anillos: Las dos torres, prediciendo una de las escenas más épicas de toda la trilogía de Peter Jackson. El actor detrás de la icónica frase y el carismático personaje, Ian McKellen, acaba de hacer lo propio anunciando la que será la próxima película de la saga, La caza de Gollum. Pero solo a medias, porque aun le falta por confirmar si él mismo formará parte de esta nueva entrega.

El veterano intérprete británico ya sorprendió a todos hace unas semanas desvelando que le habían llamado para volver a interpretar a Gandalf, el mítico mago del universo de J.R.R. Tolkien que ayudaba a Frodo, Sam y el resto de la Compañía en su misión por destruir el Anillo Único. “El entusiasmo por El Señor de los Anillos no muestra signos de disminuir... No puedo decirte más que eso. Me acaban de decir que va a haber más películas y que Gandalf estará involucrado y esperan que yo lo interprete”, anunciaba el actor en exclusiva, y ahora ha vuelto a hablar para dar nuevos detalles de La caza de Gollum que no deberían pasar inadvertidos.

“Bueno, todo lo que sé es que me llamaron y me dijeron que estas películas iban a suceder, que van a ser principalmente sobre Gollum, que Andy Serkis, que interpretó a Gollum, va a dirigir, y que habrá un guión que llegará en algún momento del nuevo año [...] y entonces juzgaré si quiero volver”, confesaba McKellen entre risas en el programa This Morning, al que había acudido a hablar de su prolífica carrera, pero también de sus recientes lesiones que lo han apartado del teatro o, por supuesto, de todo lo relacionado con El señor de los anillos.

Gollum en 'El Hobbit'. (New Line Cinema)

Siguiendo la estela de ‘El hobbit’

Entre los detalles más relevantes que ha podido dar McKellen, sin duda el más importante es que la película seguramente se acabe diviendo en dos partes, tal y como ha sucedido con otras grandes superproducciones como las últimas entregas de Los juegos del hambre o Harry Potter. “Me han dicho que son dos películas. Probablemente no debería decir esto. Pero no he leído el guion, y no sé cuándo será, y ni siquiera sé dónde se rodará”, advertía McKellen, quien por otro lado no oculta su deseo de volver a rodar en Nueva Zelanda: “Pero me gustaría. Me encantaría volver a Nueva Zelanda por una vez, y la verdad es que no me gusta la idea de que nadie más interprete a Gandalf”.

De dividir La caza de Gollum en varias partes, se seguiría en gran medida la senda de El hobbit que tan controvertida fue en su día. La pequeña novela de Tolkien apenas hubiese dado para una película, pero Peter Jackson decidió expendir el universo y exprimir la historia de Bilbo Bolsón todo lo que pudo, por ello separó en tres entregas: El hobbit, La desolación de Smaug y La batalla de los cinco ejércitos, que llegaron a los cines en tres años consecutivos entre 2012 y 2014. Habrá que esperar a que terminen primero el guion de La caza de Gollum y cuanto da este breve pasaje de El señor de los anillos para ser expandido, pero parece que estamos ante la llegada de una nueva saga.