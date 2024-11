Barry Keoghan será Ringo Starr en el ‘biopic’ de los Beatles dirigido por Sam Mendes

Barry Keoghan en los Governor Awards celebrados en Los Ángeles el pasado 17 de noviembre. REUTERS/Mario Anzuoni

Pocos grupos hay en toda la historia de la música que hayan llegado a ser tan conocidos como los cuatro del Liverpool, quienes en su momento se llegaron a autoproclamar “más famosos que Jesucristo”. Ahora parecen haberle pasado la batuta a la Swiftmanía, pero su reinado volverá a plasmarse en la gran pantalla de la mano de Sam Mendes (American Beauty, Camino a la perdición, Revolutionary Road o más recientemente Skyfall, Spectre o 1917). Aunque parezca mentira los Beatles no han tenido un gran biopic a la altura, aunque sí varias historias paralelas, documentales e incluso películas protagonizadas por ellos mismos.

Todo eso cambiará de la mano del cineasta británico. El pasado mes de febrero, Sony anunció que estaba preparando cuatro películas de los Beatles, una por cada uno de sus integrantes. “Fuimos a Los Ángeles justo antes de Navidad para presentar el proyecto, y es justo decir que fuimos recibidos con un entusiasmo universal. La razón por la que Sony destacó entre las ofertas de la competencia se debió a la pasión de Tom y Elizabeth por la idea, y al compromiso de impulsar estas películas en los cines de una manera innovadora y emocionante”, contó Mendes, refiriéndose a los productores y ejecutivos de Tom Rothman y Elizabeth Gabler.

“Este proyecto surge de una idea de Sam que tuvo hace más de un año, y es un testimonio de su brillantez creativa y su poder de persuasión que Paul McCartney, Ringo Starr, Sean Lennon y Olivia Harrison respondieran con tanta calidez y entusiasmo en cuanto habló con ellos”, comentó a su vez Pippa Harris, quien produce la película junto a Mendes bajo la compañía Neal Street Productions. La gran duda que surgió a raíz del anuncio es qué actores iban a ser los encargados de ponerse en la piel del cuarteto de Liverpool, pero poco a poco comenzamos a tener confirmaciones que van dando forma a este mastodóntico proyecto con el que Mendes quiere homenajear en la gran pantalla a una de las grandes bandas de la historia de la música.

Según ha informado Entertainment Weekly, Ringo Starr habría confirmado que Barry Keoghan es el intérprete escogido para trasladar su historia a la gran pantalla. El actor irlandés (Bird, Saltburn, Almas en pena de Inisherin) sería, así, el primer nombre que podría unirse al proyecto después de diversos rumores que apuntan a otros nombres como Paul Mescal, Harris Dickinson y Joseph Quinn. “Me parece estupendo”, ha dicho el propio Starr. “Creo que está en algún sitio tomando clases de batería, y espero que no demasiadas”, ha añadido entre risas a EW. Eso sí, que Starr haya hablado de Keoghan no significa que sea algo completamente confirmado, pues Variety apunta que todavía no hay ningún contrato cerrado con ningún intérprete según fuentes cercanas al equipo de Mendes.

El baterista de The Beatles Ringo Starr en una foto de archivo. EFE/ Quique García