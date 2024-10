¿Te quedas en Madrid en el puente de Todos los Santos? Estas son las mejores exposiciones para visitar

Una imagen de la exposición 'La torre invertida. El tarot como forma y símbolo', en La Casa Encendida de Madrid

¿Cansado de la misma rutina de todos los fines de semana? ¿No sabes cómo pedirles a tus amigos, familiares o intereses románticos que te acompañen a una de las muchas exposiciones que destacan dentro del amplio catálogo cultural que ofrece la capital? Madrid no sólo es conocida por sus excelsas pinacotecas que visitan millones de personas cada año, también cuenta con una diversa programación que amplía los intereses artísticos de sus museos.

Si eres de los que no casa con las tradiciones estadounidenses que marcan el ocio de este próximo festivo, o simplemente no has encontrado un abrigo amarillo idéntico al que Demi Moore lleva en La sustancia para poder disfrazarte de Elizabeth Sparkles, que no cunda el pánico. La capital está en uno de sus momentos culturales más boyantes y en Infobae España hemos recopilado algunas de las muestras imperdibles de los próximos meses que puedes visitar en este puente de Todos los Santos. Aunque sea por medio del ‘truco o trato’, apúntate estas actividades para conocer nuevas realidades artísticas y pictóricas más allá de las colecciones atemporales.

Las maravillas de la colección Pérez Simón

Obras de Rubens, Pissarro, Gauguin, Sisley, Monet, Renoir, Rothko, El Greco, Murillo, Anton Van Dyck, Canaletto, Tiepolo o Goya. Esta enumeración de A-listers de la pintura es sólo un porcentaje de todo lo que hay detrás de Setenta grandes maestros de la Colección Pérez Simón, la exposición de CentroCentro que muestra, por primera vez en Madrid, algunas de las pinturas más notorias de la colección privada de Juan Antonio Pérez Simón, considerada como una de las más notorias y relevantes del mundo (y que cuenta con más de 4.000 piezas bajo su paraguas).

La muestra, que se puede visitar en el espacio cercano a Cibeles hasta el próximo 12 de enero, propone una cuidada selección de obras del empresario y coleccionista que nace en Asturias en 1941 y emigra a México con sus padres a la edad de 5 años. El germen de su colección se remonta al año 1964 cuando, como él mismo recuerda, realiza un viaje en Europa “que definió mi vínculo intenso e indisoluble con las artes plásticas y me dio norma para su goce”.

Una imagen de la exposición ' Setenta grandes maestros de la Colección Pérez Simón' (CentroCentro)

El Tarot como elemento de cambio artístico

La Casa Encendida presenta La torre invertida. El tarot como forma y símbolo, una exposición que ocupará el principal espacio del centro cultural madrileño hasta el próximo 5 de enero de 2025. La muestra pretende profundizar en el abecé de un elemento, un símbolo, que ha servido para nutrir e inspirar a infinidad de artistas, entre ellos, Agnès Vardà o el mismísimo Andy Warhol, que no dudó en abrir su baraja en algunas de las muchas fiestas que organizaba en The Factory y a las que invitaba a las figuras más notorias del panorama cultural neoyorquino.

Lo primero que ven los visitantes es un fragmento de Cléo de 5 à 7, la cinta de Vardà que emula, en sus créditos iniciales, una tirada de cartas. La Torre, El Diablo, La Emperatriz, La Estrella o La Sacerdotisa. Arcanos mayores y menores, e infinidad de interpretaciones que buscan una respuesta azarosa a realidades tangibles. El tarot ha pasado por las mismas vidas que un gato, aunque el término más apropiado para abordar su cronología es hablar de renacimientos o reinterpretaciones. Comenzó siendo un juego de cartas que se regalaba a las mujeres que contraían matrimonio en la Italia del Renacimiento, para después asociarse al esoterismo, a los movimientos contraculturales o al arte contemporáneo.

Una imagen de 'La torre invertida. El tarot como forma y símbolo', la exposición que estará hasta el próximo 5 de enero de 2025 en La Casa Encendida de Madrid

El taller de Rubens en el Prado

Considerado uno de los maestros de la pintura, además de un icono artístico que ha influenciado a todos sus sucesores, Rubens ocupa uno de los grandes espacios culturales de la capital en los próximos meses. El Museo del Prado ha conformado una exposición que va más allá de la simple exposición de las virtudes del pintor de la Edad Moderna: en El Taller de Rubens, la pinacoteca reproduce el espacio de trabajo del artista para mostrar cómo los pintores europeos operaban en sus talleres y se valían de múltiples colaboradores.

En la exposición, que se podrá visitar en la pinacoteca madrileña hasta el próximo 16 de febrero de 2025, se incluyen cuadros realizados por el maestro, otros pintados por sus ayudantes y algunos otros resultantes de la colaboración en diversos grados entre ambos. Junto a las pinturas, el Prado ha querido escenificar el propio taller del pintor, que incluye sus herramientas y elementos que evocan a su persona. Tampoco falta el olor de la trementina, uno de los más presentes en los antiguos espacios dedicados a la práctica.

'Mercurio y Argos', de Pedro Pablo Rubens y taller (Óleo sobre lienzo 1636-39, Museo Nacional del Prado)

Las mujeres de Peggy Guggenheim

Considerada como una de las mecenas y coleccionistas de arte más importantes del siglo XX, Peggy Guggenheim no sólo fue una estupenda magnate del talento artístico, también una curadora de títulos y perfiles femeninos dentro de dicha industria. En el año 1943 organizó en su galería neoyorkina Art of This Century, una de las primeras muestras en Estados Unidos en la que se exponían íntegramente obras realizada por mujeres, europeas y norteamericanas, bajo el título Exhibition by 31 Women.

La Fundación Mapfre reinterpreta dicho acercamiento en 31 mujeres. Una exposición de Peggy Guggenheim, una muestra que se podrá visitar hasta el 5 de enero de 2025 y que incluye obras de todas las artistas que estuvieron presentes en la histórica muestra. Nadando entre el surrealismo y la abstracción, estas mujeres cuestionaron desde dentro muchos de los lenguajes artísticos de la época, reformulándolos y poniendo de relieve los presupuestos patriarcales en los que dichas corrientes se asentaban. Con ella, el enclave cultural pretende, no sólo alabar la visión galáctica de Guggenheim en lo que a pintura y arte se refiere, también recuperar el relato de unas artistas que empuñaron la espada de la solidaridad, colaboración y amistad.

'La Vía Media / La Gran Madre gobierna el cielo', de Buffie Johnson, 1949-1959 (The 31 Women Collection. © Estate of Buffie Johnson)

La faceta escultórica de Matisse

Los grandes nombres copan la panorámica cultural de la capital en los próximos meses. La Fundación Canal se anota un tanto más al ahondar en una de las facetas más desconocidas de Henri Matisse. Como uno de los artistas más influyentes del siglo XX, el francés no sólo exploró la pintura, también quiso diseccionar disciplinas como el dibujo, el grabado o el collage. El enclave cultural profundiza en su producción escultórica en Matisse Metamorfosis. Esculturas y dibujos, una exposición diferente que se podrá visitar hasta el próximo 12 de enero de 2025.

Por medio de un recorrido que revela su interés por el estudio de la figura humana y la evolución de su representación a través de la repetición constante y obsesiva, esta muestra reúne 33 esculturas de Matisse, dibujos, litografías y un lienzo excepcional, además de fotografías y documentos de la época. Se trata de una exposición monográfica única de la escultura del artista francés en Madrid y España.

Una imagen de la exposición 'Matisse Metamorfosis. Esculturas y dibujos' (Fundación Canal)

El arte de la República de Weimar

Las vanguardias artísticas nacen, se impulsan y se propagan en tiempos de incertidumbre, aunque en el equilibrio y el cambio también hay renacimientos. La convulsión política e ideológica desencadenada por la Gran Guerra dio lugar a la República de Weimar (1918-1933), una propuesta de sociedad basada en la razón, la democracia y la igualdad. El periodo de entreguerras en Alemania no sólo dio lugar a una prosperidad socioeconómica: el arte también bebió de la ruptura.

El cuestionamiento fue clave en dicha etapa: la revisión crítica y renovadora de la época no sólo se plasmó en los roles de género, la música, la autoridad, la lucha obrera, la física cuántica o la estética. El arte, y sus técnicas expresivas, estuvieron en el centro de la conversación social. Todo lo anterior se plasma en Tiempos inciertos. Alemania entre guerras, una exposición en CaixaForum que se podrá visitar hasta el próximo 16 de febrero de 2025 y que ahonda en la visión transversal de este riquísimo periodo, en el que vivieron y destacaron figuras como Thomas Mann, Käthe Kollwitz, Otto Dix o Jeanne Mammen.

'Reflejo de nubes', de Karl Schmidt-Rottluff, 1936 (Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid)

<br/>