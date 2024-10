El actor Luis Zahera defiende su lucha contra la macrocelulosa Altri en Galicia: “Un acomodador me dijo que no me posicionase porque hay que gustarle a unos y a otros”

El actor español Luis Zahera habla en una entrevista en 'La noche en 24 horas' sobre el plan de construcción de una macroplanta de celulosa en Galicia (@Lanoche_24h/X)

Galicia es una tierra que ha conocido muy de cerca los desastres ecológicos en los últimos años: desde el derrame del petróleo del Prestige hasta el vertido de pellets de plástico, pasando por los incendios forestales que han calcinado miles de hectáreas, son algunos de los problemas medioambientales a los que se ha enfrentado la población gallega, lo que ha contribuido al despertar de una conciencia ambiental y social en el territorio.

Este activismo ambiental sigue vivo, como demuestran los vecinos de la comarca de A Ulloa, en Lugo, que han presentado su rechazo ante el plan de la multinacional portuguesa Altri de situar una macroplanta de celulosa en Palas de Rei, de unos 3.500 habitantes. Ecologistas, investigadores, agricultores, ganaderos y vecinos gallegos llevan meses intentando frenar el proyecto, que cuenta con el apoyo de la Xunta, liderada por Alfonso Rueda (Partido Popular). Caras conocidas como la del actor Luis Zahera (protagonista de la reciente película española Pájaros) han dado voz a este problema, tanto en sus redes sociales como en los medios de comunicación. En la entrevista realizado por Xabier Fortes para La noche en 24 horas, el actor español ha señalado la importancia de evitar la construcción de la macroplanta: “Creo que no es el modelo económico adecuado para Galicia. Ya tenemos una celulosa, ya tenemos el problema del monocultivo... Yo, que me crie con Félix Rodríguez de la Fuente, creo que deberíamos conectar un poco más con la naturaleza y se lo estamos poniendo muy difícil en pleno cambio climático”.

La Fiscalía de Medioambiente investiga el vertido de pellets en las costas gallegas.

La fábrica de celulosa prevé producir cerca de 400.000 toneladas de celulosa soluble y 200.000 de fibra lyocell al año, además de biomasa y yeso. La factoría, que lindaría con la Serra do Careón, una Zona de Especial Conservación de la Red Natura, como indica la plataforma Greenpeace, extraería 46 millones de litros de agua del río Ulla. El abuso de agua en una época en la que abunda la sequía no es el único problema que causaría la construcción, ya que también vertería 30 millones de litros de aguas residuales contaminadas diariamente. Zahera subraya que “esa contaminación se sumaría a los daños que ya sufrimos en la ría de Arousa, que tendría que ser protegida y restaurada, no maltratada de nuevo”.

Los colectivos afectados también señalan la emisión de gases tóxicos por la chimenea de 75 metros de altura, que expulsará a la atmósfera azufre, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y material particulado, y que, además, se situaría al lado del Camino de Santiago, lo que afectaría a la calidad del aire que respiran al año miles de peregrinos.

Luis Zahera, actor embarcado en la lucha por impedir la instalación de la macrocelulosa Altri en Galicia: "Creo que no es el modelo adecuado para Galicia".#LaNoche24h

Como indicó Luis Zahera en la entrevista del pasado 17 de octubre, Galicia ya se enfrenta a un problema de monocultivo, que se verá agravado si la construcción de esta fábrica de celulosa sigue adelante, pues se necesitarían 2,4 millones de toneladas de eucalipto: “Este aumento brutal de la demanda obligará a llenar aún más terreno gallego de este monocultivo de eucalipto que tanto daño está haciendo a la biodiversidad del norte de la Península, y que aumenta el peligro y virulencia de los incendios en Galicia, como vemos cada año”, señala Greenpeace.

“Un monstruo amenaza Galicia”

En sus redes sociales, Luis Zahera escribe junto al vídeo en el que pide que se frene la construcción de la macroplanta: “Un monstruo amenaza el corazón de mi tierra, Galicia. Y no lo vamos a permitir. Vamos a parar el monstruo de celulosa de Altri que amenaza la hermosa comarca de A Ulloa y la valiosa arteria fluvial del río Ulla”. Así se refiere el actor al problema medioambiental que supondría la instalación de celulosa en el territorio gallego.

Zahera invita a la sociedad a posicionarse y a luchar por los derechos ambientales y sociales de los ciudadanos: “Recuerdo un acomodador en Galicia que me decía que no me posicionase porque hay que gustarle a unos y a otros. Creo que a mi edad hay que posicionarse mínimamente”, indicaba el actor en La noche en 24 horas.

Manifestación contra la fábrica que la multinacional Altri quiere instalar en la localidad lucense de Palas de Rei (Plataforma Ulloa Viva)

Así, los activistas ambientales se animan a señalar a la Xunta y a las Administraciones que autorizan y financian la construcción como responsables directos del desastre medioambiental que podría producirse en Galicia. “Este daño a la población y a la vida gallega pretenden hacerlo con dinero público”, explicaba el actor. La página oficial de Greenpeace indica la cantidad: “250 millones de los fondos Next Generation que servirán para llevar al colapso a un entorno natural”.

Las protestas y movilizaciones para frenar la construcción de otra fábrica de celulosa en Galicia continúan, con la esperanza de los vecinos y activistas de no seguir maltratando el entorno natural gallego y acabar de una vez por todas con los desastres ecológicos que afectan a su territorio.