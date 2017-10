La Justicia también decidió asociarse al desastre. En Estados Unidos desestimó una demanda por negligencia que, dijeron los jueces, no pudo probarse. En España, dio lugar al mayor juicio ambiental de la historia, que duró nueve años con un expediente de 230.000 folios y un pedido de indemnización de más de 4.000 millones de euros. En nombre del sarcasmo, exactamente el mismo día del accidente pero once años más tarde, la justicia española difundió la sentencia: no había culpables. A ninguno de los perejiles sentados en el banquillo pudo probársele delito ecológico mientras los dueños del barco, del petróleo y de la irresponsabilidad política lo miraban por televisión. Quizás gracias a ese fallo se pueda entender por qué siete de los diez mayores derrames de petróleo en Europa de los últimos treinta años se produjeron frente a las costas de Galicia.