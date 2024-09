El emotivo discurso de Javier Bardem en el Festival de San Sebastián que hizo llorar a Penélope Cruz

Javier Bardem, al recibir el Premio Donostia: "Este galardón es la guinda".

El Festival de San Sebastián apenas acaba de comenzar y ya está dejando grandes momentos para el recuerdo. El certamen donostiarra que tiene lugar entre el 20 y el 28 de septiembre celebra su 72ª edición con nuevas y grandes películas, pero sobre todo con un gran desfile de estrellas nacionales e internacionales. El festival es también conocido por poner en valor las figuras de la industria Audiovisual a través del Premio Donostia.

Ahora, el reconocido actor Javier Bardem ha recibido este viernes el prestigioso premio Donostia en la apertura del Festival de Cine de San Sebastián, 30 años después de haber ganado la Concha de Plata al Mejor Actor en este mismo certamen por Días contados. Originalmente, Bardem debía haber recogido este galardón en 2023, pero la huelga de actores en Hollywood le impidió asistir. En esta nueva edición del festival, su maestro de interpretación y director de teatro, Juan Carlos Corazza, fue el encargado de entregarle el premio, junto con sus hermanos, Mónica y Carlos Bardem. Los tres hermanos estuvieron presentes en este significativo momento.

El ganador del Oscar dedicó el premio especialmente a su pareja, Penélope Cruz, quien lo acompañó en la gala, a sus hijos Leo y Luna, y a su madre, Pilar Bardem, fallecida en 2021. “Se lo dedico a mi madre, que está en este teatro, y se lo dedico a una mujer a la que amo y con la que comparto una vida. Gracias por el ser humano que eres y por cómo te responsabilizas de la vida de tus hijos, de tu familia, de tu madre, de tus amigos, de la tuya, de la vida del arte o de la vida de otros, de muchos que desconoces, pero por los que sufres y a los que cuidas, y por supuesto de la vida de este señor que está aquí diciéndote que te ama, que te quiere y que te agradece”, afirmó visiblemente emocionado. La actriz Penélope Cruz no pudo contener las lágrimas ante estas palabras.

Bardem junto a Penélope Cruz en el Festival de San Sebastián

El consejo a sus hijos

Dirigiéndose a sus hijos, Bardem les pidió: “Que no se traicionen, que sean honestos consigo mismos y no hagan daño a nadie”. Además, el actor expresó el especial vínculo que tiene con el Festival de San Sebastián. “Guardo una grandísima amistad con este festival tan hermoso que tanto me ha dado y que tanto me da a nivel personal, profesional y por el que han pasado todas las personas que amo y que admiro a nivel personal”, pronunció Bardem antes de recordar nuevamente a su madre.

“La recordamos todos y cada uno de los días por su presencia siempre en nuestro corazón, en nuestro oído, siempre indicándonos cuál cree que es el camino correcto hacia lo ético, hacia la dignidad”, aseguró el actor. El reconocimiento a Javier Bardem en el Festival de San Sebastián no solo celebra su larga y exitosa carrera en el cine, sino también sus profundas conexiones personales y familiares con la industria cinematográfica y el propio festival. Este momento se convirtió en una emotiva ceremonia, reflejo del cariño y respeto que el actor siente por su madre y su familia, y del afecto mutuo que el público y el festival guardan hacia él.