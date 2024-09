¿Oasis ampliará su gira? Los anuncios en Nueva York y México que han despertado la ilusión

El anuncio de Oasis que ha levantado expectación

La locura por Oasis no ha hecho más que empezar. Después de que el grupo liderado por los hermanos Gallagher anunciase su reunión después de 15 años separados, medio mundo se agolpó dispuesto a conseguir entradas para ver este esperado regreso. Una vuelta a los escenarios que congregaría a los fans en localizaciones de Reino Unido e Irlanda, como Cardiff, Manchester, Londres o Dublín, pero que no integraba destinos de otros países de Europa, como tampoco de Estados Unidos o Latinoamérica. “Si quieren ver a Oasis, tienen que viajar a las Islas”, parecían decir los Gallagher con el anuncio de que las fechas serían exclusivas. Pero parece que donde dije digo digo Diego es para todo.

Porque aunque se había anunciado que las fechas para el Oasis Live ‘25 empezaban y terminaban en Gran Bretaña y la República de Irlanda, parece que el grupo originario de Manchester podría anunciar novedades muy pronto. Ya anunció nuevas fechas hace nada, justo antes de sacar a la venta las entradas para sus conciertos, que por supuesto se agotaron en cuestión de minutos. Sin embargo, estas nuevas fechas seguían siendo en las mismas localizaciones, a saber; el Principality Stadium de Cardiff, el Heaton Park de Manchester, el estadio londinense de Wembley, el Gas Murrayfield Stadium de Endinburgo o el Parque Croke de Dublín. En definitiva, un tour cerrado, si bien cabía la posibilidad de expandirlo más adelante. Y definitivamente eso es lo que parece que va a pasar.

“Si necesitamos poner un cartel para que estos tipos vengan a los Estados Unidos, aquí lo tienen”, se podía leer en uno de los anuncios cambiantes de Times Square, en Nueva York. Un cartel que, como tantos otros de la ilustre plaza de la Gran Manzana, no ha tardado en desaparecer, pero que no ha dejado indiferente a nadie que lo haya visto. El anuncio sin duda alude a la ilusión de los fans por ver a Oasis en Estados Unidos, y a juzgar por el logo de Amazon Music del que venía acompañado, todo apunta a que próximamente podrían anunciar fechas en el nuevo continente.

Oasis (REUTERS/Phil Noble)

En México también crece la ‘OasisManía’

No solo en Estados Unidos, sino que también algunos lugares de Centroamérica han tenido esta peculiar “visión”, por decirlo de alguna manera. Distintos fans procedentes de México compartían otro cartel de la reunión de los Gallagher con la frase Definitely Maybe que da título a su clásico álbum, pero que a la vez son un mensaje nada ambiguo sobre que “definitivamente quizás” podrían viajar también al país azteca. De momento es solo especulación porque no se ha anunciado ni confirmado nada, pero es una especulación fundada, ya que los anuncios no iban a ser en vano.

De momento queda casi un año para la llegada de estos conciertos, pero de aquí a que los hermanos Gallagher vuelvan a los escenarios puede pasar cualquier cosa, incluso que se separen. Aunque con toda la ilusión que han despertado y todos los conciertos agotados con tanto tiempo de antelación, una nueva separación sería un golpe irreversible. Al contrario, estos nuevos anuncios deberían devolver la esperanza a todos aquellos que se han quedado sin entradas o que están esperando a que Oasis se deje caer por su país.