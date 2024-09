De liderar las listas de éxitos a unirse a la familia MAGA: los reguetoneros Anuel AA y Justin Quiles aparecen junto a Trump en un mitin

Anuel AA y Justin Quiles junto a Donald Trump en Pensilvania

“Todos lo sabemos. El mundo lo sabe. Todos lo han experimentado. El mejor presidente que el mundo ha visto, que jamás el país ha visto. Su nombre es presidente Trump”. No es una letra de una de las canciones que, en antaño, dedicó a su expareja (la colombiana Karol G), pero sí otro episodio de las aventuras de Anuel AA. El cantante de reguetón puertorriqueño, que hace unos años era el incontestable número uno del género, ha aparecido junto a su compañero de profesión Justin Quiles (un puertorriqueño nacido en Connecticut) en el mitin que Donald Trump efectuó este fin de semana en Johnstown (Pensilvania).

Si los demócratas Kamala Harris y Tim Walz tienen bajo su feudo a los seguidores de Taylor Swift (conocidos mundial y popularmente como swifties), el también candidato a la presidencia en Estados Unidos ha decido contar con la presencia de dos de los grandes nombres del reguetón para avivar la pelea del voto latino. “Dos increíbles leyendas musicales puertorriqueñas. Todos los puertorriqueños van a votar por Trump”, comenzó diciendo el candidato republicano.

“Hablé personalmente con él. Quiere ayudar a Puerto Rico a crecer y tener éxito como país. Así que mantengámonos firmes y unidos. Todos debemos recordar que todo lo que él quiere es seguir ayudando a los latinos en Estados Unidos”, ha entonado el que hace unos años liderase las listas de éxitos de un estilo musical que encuentra, en Puerto Rico, una de sus mejores cunas creativas.

Antes de presentarse ante el público republicano en Pensilvania, y de portar todo tipo de objetos de coleccionista de la familia MAGA (acrónimo que hace referencia al lema por antonomasia de Trump, el Make America Great Again), el candidato republicano recibió a los dos reguetoneros en el aeropuerto de Johnstown con un apretón de manos y un breve intercambio de palabras. Trump posó con ambos con la característica gorra roja que da vida a su ya pop lema de campaña y con una versión blanca (y latina): Make Puerto Rico Great Again.

El cantante de éxitos como China, Ella quiere beber, Amanece o Hasta que Dios diga ha señalado que su país natal “ha pasado por mucho” desde que Trump no es presidente y criticó a Joe Biden porque sólo “prometió y prometió”. Justin Quiles, nacido en Connecticut, pero criado en Puerto Rico, también ha hablado en el mitin para dar apoyo a Trump, a quien admira porque no es un “títere”: “Siento que eres el presidente más honesto que hemos tenido”, ha declarado ante la atenta mirada republicana. “Es verdad, dices las cosas como son, no lo que crees que la gente quiere escuchar. Y eso es muy importante” ha continuado.

El candidato republicano a la presidencia, el expresidente Donald Trump, habla durante un evento de campaña en Johnstown, Pensilvania, el viernes 30 de agosto de 2024. (AP Foto/Rebecca Droke)

Trump y la polémica con Puerto Rico

La aparición de Anuel AA y Justin Quiles en el mitin de Johnstown ha pillado por sorpresa al universo de internet, pues han sido de los pocos artistas de origen latino que han mostrado públicamente su apoyo a Donald Trump. Pese a que Anuel AA ha considerado que Joe Biden sólo “prometió y prometió”, Trump fue muy criticado durante su mandato por la reacción que tuvo al devastador huracán María en 2017.

Su paso por Puerto Rico se saldó con centenares de muertes, dejando a partes de la isla sin agua ni luz durante meses. Sin embargo, cuando el expresidente visitó la isla en dicho año, aseguró que ese desastre no era “una catástrofe real”, como sí lo fue el Katrina en 2005 en Luisiana.

En septiembre de 2018, el gobernante desencadenó otra polémica al negar que el huracán María provocara casi 3.000 muertes en Puerto Rico, tal y como indicó un informe académico respaldado por las autoridades puertorriqueñas. Trump acusó, sin pruebas, a los demócratas de manipular esa cifra para hacerle quedar mal.