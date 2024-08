El libro que Dua Lipa recomienda leer en septiembre es de una autora española: “Sentí un escalofrío real cuando leí las escenas iniciales”

Dua Lipa recomienda a autora española

No solo es cantante, modelo y eventualmente actriz, sino que también es comunicadora y prescriptora cultural. No hay nada que a Dua Lipa se le resista y es por ello que la superestrella del pop se ha animado a montar su propio club de lectura. No solo eso, sino que en este mismo recomienda una novela de una autora española.

La artista británica fundó un boletín semanal llamado Service95, en el que abarca todo tipo de temas que le interesan, desde moda y música a política, gastronomía, fotografía y por supuesto viajes, que ya se sabe que a la cantante le apasionan. No obstante, hay otro tema que le apasiona y ese es la literatura, hasta el punto de fundar su propio club de lectura. Dua Lipa comenzó este club hace ya más de un año, y por él han pasado tanto escritores como Malorie Jackman o Tomasz Jedrowski, a artistas musicales como ella que también han hecho sus pinitos en la litetatura, como la gran Patti Smith o Japanese Breakfast.

Sabiendo de la pasión y la predilección que siente la cantante por España y sus figuras, desde Rosalía a Pedro Almodóvar, era tan solo cuestión de tiempo que algún otro artista fuese tocado por su varita. Y en esta ocasión la bendición de la autora de Training Season ha recaído sobre Alana S. Portero, escritora, poeta, dramaturga y gran activista de los derechos LGTBI+. Portero es la autora de Mal hábito, el libro escogido por Dua Lipa para el programa, y será la propia autora quien participe en una entrevista junto a la cantante para charlar sobre el libro.

Así es ‘La mala costumbre’

“Sentí un escalofrío real cuando leí las escenas iniciales de este libro. Comenzando con sus ángeles caídos: los chicos que se convierten en drogadictos en las calles de San Blas, el vívido retrato de Alana S. Portero de una joven trans creciendo en el Madrid de los años 80 me atrapó desde la primera página2, comenzaba enunciando la cantante en su post en redes sociales para promocionar el libro y el episodio.

“En el fondo, Mal Hábito es una hermosa historia de alguien que acepta quién es en un entorno que no les permite realmente florecer. Se trata de buscar -y encontrar en lugares inesperados- a las personas que te ayudan a crecer. Es un estudio sobre la identidad, el amor y la aceptación, en una época en que España también estaba madurando tras décadas de la dictadura de Franco. Este es un libro importante, que nos recuerda la a menudo dolorosa y traicionera realidad de crecer como trans. A veces la historia grita una soledad casi insoportable. Pero también se eleva con la euforia que viene con encontrar tu verdadero yo. Te deleitarás con la endiablada y malvada hermandad de las reinas callejeras, marginados y inadaptados de la ciudad mientras cantas con todo tu corazón los sonidos que se derraman de los clubes y hacia las plazas. Este es un libro para saborear. Disfruta cada palabra.

El anterior libro que recomendó la artista para julio fue el de Cruces y ceros, de Malorie Blackman, una saga de cinco novelas en la que la autora se imagina una sociedad británica alternativa en la que la clase dominante es la de origen africano frente a los caucáiscos, considerados ciudadanos de segunda. La historia distópica traza la vida de vidas y amores de diferentes generaciones mientras aborda las cuestiones de raza y de desigualdad en un mundo inestable.