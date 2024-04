Dua Lipa, ¿nueva chica Almodóvar?: la cantante visita el rodaje de ‘La habitación de al lado’ en Madrid

Dua Lipa, junto a Julianne Moore, Tilda Swinton y Pedro Almodóvar en Madrid

Dua Lipa ya es la triple amenaza que muchos avistaron en sus inicios, cuando recibía comentarios en YouTube que alegaban que no sabía bailar, un fuego que sólo hizo que quisiera convertirse en la mejor versión de sí misma (las redes sociales son el mejor coach personal en lo que a motivación se refiere). Años después, la cantante está contando los días para lanzar su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, una vuelta de tuerca sonora (con tintes psicodélicos, pero con el mismo ingrediente adictivo de gran parte de su discografía) tras el éxito de Future Nostalgia (2020), el disco que la consolidó como uno de los principales perfiles en el universo del pop y la purpurina.

Otra de las cosas que más le gustan a la británica es viajar (no en vano, es uno de sus memes más particulares). En el último mes, Dua Lipa ha estado en México, París, Barcelona, Londres (su ciudad dormitorio, si es que eso existe para ella) y Madrid. La capital española ha sido su último destino, un quick trip que, además, ha venido con sorpresa. La cantante de Training Season y Houdini ha visitado el rodaje de La habitación de al lado, la nueva película de Pedro Almodóvar, además de su primer largometraje en inglés, junto a Julianne Moore y Tilda Swinton (con la que ya había trabajado en el corto de La Voz Humana).

En la instantánea que ha compartido el hermano del cineasta manchego, Agustín Almodóvar, en X (antes Twitter), se puede ver a las dos actrices y la cantante junto a Almodóvar en un restaurante de la ciudad en la que, durante las últimas semanas, ha grabado de uno de los proyectos que prometen exorcizar uno de los deseos más longevos del creador de Madres Paralelas.

No en vano, el sueño de Almodóvar era rodar una cinta íntegramente en inglés. Lo intentó con Manual para mujeres de la limpieza, una novela de la escritora estadounidense Lucia Berlin que iba a protagonizar Cate Blanchett, pero el proyectó no cuajó finalmente (pese a la expectación que la noticia generó) al no cumplir sus expectativas. Tras La voz humana y Extraña forma de vida, los dos únicos metrajes en los que ha empleado el idioma anglosajón, La habitación de al lado promete quitarle la espinita que tiene clavada desde hace tiempo.

Una de las sorpresas de la película podría ser la aparición de la propia Dua Lipa, que en infinidad de entrevistas se ha declarado acérrima de las cintas del manchego y de sus personajes femeninos. La visita al rodaje y la comida con sus protagonistas podría ser un claro indicativo de que la cantante podría haberse puesto bajo las órdenes de Almodóvar. La británica, de ascendencia kosovar, ya tiene experiencia en Hollywood, pues participó en Barbie (no sólo conformando la banda sonora de la cinta de Greta Gerwig, también poniéndose en la piel de una de las muñecas más icónicas de su catálogo, la sirena) y en Argylle (en la que interpretó a Lagrange, una espía con tintes de femme fatale), la adaptación cinematográfica de la historia Elly Conway, autora cuya existencia se desconoce hasta el momento (quizá también sea Carmen Mola).

Dua Lipa, en una escena de 'Argylle', la adaptación dirigida por Matthew Vaughn y basada en la novela homónima de la misteriosa Elly Conway

Predilección por la diva musical

Mientras Dua Lipa aprovechaba las bondades de la cultura mediterránea (buen tiempo, buena comida y una visita a La Discoteca, su club predilecto en la capital), las redes sociales enloquecían con una imagen que, como contempló Walt Whitman en contextos diversos, contiene multitudes. No es la primera vez que Pedro Almodóvar posa su cabeza sobre el hombro de una de las estrellas musicales más importantes del momento (aunque todavía no sabemos si Dua Lipa formará parte de alguna que otra escena sonora en La habitación de al lado).

En 2018, en pleno auge de El Mal Querer, Rosalía consiguió formar parte de Dolor y gloria (2019), la película de tintes autobiográficos del manchego en la que la cantante catalana comparte un par de escenas junto a Penélope Cruz. El director, fascinado con la narrativa de un álbum que la elevó a la cumbre de la industria, no sólo acudió a varios de sus conciertos (además de coincidir en algún que otro evento del gremio), también la invitó a formar parte de su universo cinematográfico.

Rosalía junto a Penélope Cruz en 'Dolor y gloria'

¿De qué trata ‘La habitación de al lado’?

La historia de La habitación de al lado es la de una madre muy imperfecta y una hija rencorosa separadas por un gran malentendido. Entre ambas, otra mujer, Ingrid (Julianne Moore), amiga de la madre, es depositaria del dolor y la amargura de ambas. Martha, la madre (interpretada por Tilda Swinton), es reportera de guerra e Ingrid novelista de autoficción.

La película habla de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad. El primer largometraje en inglés de Almodóvar habla de la muerte, de la amistad y del placer sexual como los mejores aliados para luchar contra el horror, también del dulce despertar con los trinos de los pájaros en una casa construida en plena reserva natural en Nueva Inglaterra, donde las dos amigas viven una situación extrema y extrañamente dulce.

