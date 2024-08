Investigan si el videoclip de ‘Lifetimes’, la nueva canción de Katy Perry, ha tenido un impacto ambiental negativo en Formentera

Katy Perry en el videocllip de 'Lifetimes'. (YouTube)

Katy Perry está en pleno comeback. Tras cuatro años sin música, la cantante californiana estrenó, hace unas semanas, Woman’s World: una canción de corte feminista que fue ampliamente criticada por su letra y por haber contado con la producción de Dr. Luke, el hombre que abusó física y verbalmente de Kesha. Este pasado viernes, Perry lanzó Lifetimes, el segundo adelanto del que será su sexto álbum de estudio, titulado 143.

La pudimos ver durante el mes del Orgullo en una conocida fiesta de público homosexual en Barcelona repartiendo chupitos y, para el videoclip de Lifetimes, Katy Perry volvió a apostar por España. De corte veraniego y pegadiza letra, el segundo sencillo de 143 es una más que adecuada canción estival. La cantante se pasea por la playa, sube en la moto de un desconocido, se tira de un acantilado para saborear el agua salada y exprime todo el potencial nocturno de Formentera e Ibizaen una grabación que podría brindarle alguna que otra consecuencia.

No en vano, el Govern balear ha abierto una investigación para determinar si el rodaje del último videoclip de la cantante estadounidense ha tenido impacto medioambiental en las dunas protegidas del islote de s’Espalmador, que forman parte del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. Se trata de una zona delimitada por palos y cuerdas que indican que está prohibido el paso, pero allí también habría estado todo su equipo de grabación y no sólo la propia cantante. También han explicado que la productora responsable del videoclip no tenía autorización para rodar en este espacio natural, ni tampoco la había solicitado.

Desde la Conselleria han confirmado este martes a EFE que se han abierto diligencias previas, aunque no han concretado si se investiga un posible delito contra el medio ambiente ni si será objeto de sanción, ya que ambas cuestiones se tendrán que determinar durante la investigación. ¿Recibirá Katy Perry el ‘tratamiento Shakira’? Para quien no se acuerde, la cantante colombiana (por aquel entonces recién enamorada del futbolista Gerard Piqué) recibió una multa de 400 euros por ir sin casco de moto por Barcelona y bañarse en una fuente pública mientras grababa el videoclip de Loca.

Junto a la famosa playa de ses Illetes de Formentera, las dunas de s’Espalmador configuran el sistema dunar mejor conservado de Baleares y tiene un “gran valor ecológico”, tal y como indica el Govern balear en su página web turística. S’Espalmador es un islote privado situado al norte de la isla de Formentera y forma parte desde 1980 del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. Tiene aproximadamente 2,9 kilómetros de longitud y 800 metros de anchura (137 hectáreas).