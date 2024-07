Los mejores estrenos de la semana: de ‘Fly me to the moon’ a ‘Bikeriders: la ley del asfalto’

'Fly me to the moon', 'The Bikeriders' o 'Strangers' son algunos de los estrenos destacados de la semana

El mes de julio ha entrado con fuerza, y tras la llegada la semana pasada de títulos como Gru 4. Mi villano favorito o Mala persona, la cartelera sigue su curso con nuevos y destcados títulos. El calor aprieta pero con él llegan también propuestas de lo más variadas y, especialmente esta semana, avaladas por grandes estrellas de cine, como Scarlett Johansson o Tom Hardy, entre otros.

Fly me to the moon o Bikeriders: la ley del asfalto son las películas detrás de esos grandes nombres. Pero no son las únicas, porque esta semana también llegan a salas el reboot de todo un clásico de terror moderno como Los extraños, la nueva película del aclamado director surcoreano Hong Sang-Soo o una tierna historia queer para aprovechar los últimos coletazos del Orgullo. Historias para todos los públicos y de todo tipo de estilos para seguir disfrutando del verano.

Fly me to the moon

El plato fuerte de esta semana es esta suerte de comedia romántica con tintes históricos, aunque no tomar al pie de la letra todo lo que se cuenta. Fly me to the moon nos pone ante el inminente lanzamiento del Apolo 11, el cohete que terminaría alunizando en la luna y haciendo ganar a Estados Unidos su carrera espacial frente a la Unión Soviética. Sin embargo, antes de que todo eso pasara la NASA no gozaba de la mayor popularidad, simplemente por su hermetismo y falta de visibilidad en medios que comenzaban a estar en auge como la televisión.

Todo eso cambia en la película con la entrada en escena de Kelly Jones (Scarlett Johansson), una reputada publicista de Nueva York que es contratada por el gobierno para relanzar la popularidad del programa espacial y acercar más a los espectadores a lo que terminaría convirtiéndose en un evento histórico para Estados Unidos y toda la humanidad.

Protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, "Fly Me To The Moon" es una comedia dramática con estilo y agudeza que tiene como telón de fondo el histórico alunizaje del Apolo 11 de la NASA.

Strangers: Capítulo 1

Puede que muchos recuerden Los extraños, la película de terror de 2008 protagonizada por Liv Tyler y Scott Speedman en la que una pareja que volvía de una boda recibía una extraña visita de unos encapuchados con no precisamente buenas intenciones. Tras un fallido intento de retomar la saga con Los extraños: Cacería nocturna, la productora Fifth Element Productions decidió hacer un reboot del que ha salido este filme, The Strangers, con un reparto completamente nuevo encabezado por Madeleine Petsch (Riverdale) y Froy Gutierrez (El retorno de las brujas). Eso sí, esta se trata solo de la primera parte, ya que están confirmadas otras dos entregas más de esta nueva franquicia de terror.

Una pareja joven se ve obligada a pasar la noche en una cabaña remota pero esa noche tres individuos enmascarados los atacan. Crédito: BF + PARIS FILMS

Solo

El cine canadiense ha dado en los últimos años grandes cineastas, como Denis Villeneuve, Philippe Grégoire o el fallecido hace unos años Jean-Marc Vallée. Con Solo se ha unido a esa lista Sophie Dupuis, joven cineasta que ya se había dado a conocer con anteriores trabajos como Souterrain y que aquí presenta una complicada historia de amor con toque queer. Solo cuenta la difícil relación que Simon (Théodore Pellerin) mantiene por un lado con su pareja Oliver, y por otro con su madre, con la que le toca vivir después de más de 15 años distanciados.

Imagen de 'Solo'

Nuestro día

Uno de los directores favoritos de la cinefilia, el surcoreano Hong Sang-Soo ha desplazado a Woody Allen como el cineasta que más películas hace por año, y mientras ya prepara su siguiente trabajo, el autor de La cámara de Claire o En la playa sola de noche tiene pendiente de estreno en nuestro país hasta dos títulos. El primero de ellos, Nuestro día, llega ahora a cines para presentar la historia de Sangwon y Hong, dos personas que viven en la misma ciudad y que aparentemente no guardan conexión entre sí, pero que un día reciben unas respectivas visitas que les hacen replantearse su vida.

Imagen de 'Nuestro día', de Hong Sang-Soo

Bikeriders: la ley del asfalto

Por último, pero no menos importante, el otro plato fuerte de la semana tiene un aroma añejo y joven a la vez. Añejo porque Bikeriders: la ley del asfalto devuelve a aquellas películas de los años 50 y 60 de moteros tranquilos y rebeldes sin causa, pero joven porque está protagonizada por algunas de las estrellas en ciernes del panorama cinematográfico actual. Austin Butler, Mike Faist o Jodie Comer son quienes lideran la banda de moteros del medio oeste conocida como Vandals. Junto a ellos están también Tom Hardy, Norman Reedus o Michael Shannon en el regreso de Jeff Nichols (Take Shelter) a la dirección.

En esta imagen proporcionada por Focus Features, Austin Butler en una escena de "The Bikeriders". (Focus Features vía AP)