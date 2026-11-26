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Madrid, 26 nov (EFE).- El debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio), acapara el día 14 de la campaña, el penúltimo, una jornada en la que finaliza el plazo votar por correo tras ser ampliado esta semana.

Los cuatro candidatos, que han despejado este jueves sus agendas para prepararse, participan a las 22:00 horas en un debate organizado por la Academia de la Televisión para confrontar sus propuestas.

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Un debate que, según algunos expertos, puede servir para captar el voto de los indecisos.

- PSOE: Sánchez prevé mantener en el debate el mismo tono contenido que en su cara a cara con el líder del PP y que fuentes de Moncloa consideran que fue valorado por los ciudadanos y se ha traducido en un aumento en las expectativas de voto del PSOE.

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- PP: Feijóo afronta el debate a cuatro "con tranquilidad" y dispuesto a ganar "el derbi de las izquierdas", según el partido.

-Frente Amplio: El partido dice que Colau prepara "a conciencia" el debate a cuatro con el resto de líderes y con el objetivo claro de "confrontar" a Feijóo, candidato del PP, para "desmentirle con datos".

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- Podemos: La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, celebrará por la tarde un acto de campaña en Avilés junto al cabeza de lista de la formación por Asturias, Manuel Pravia, y más candidatos. Por la mañana visita una mesa informativa del partido y atiende a los medios.

- BNG: La portavoz Ana Pontón y el cabeza de lista al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, participan por la mañana en un acto de campaña en A Coruña para trasladar las propuestas del partido en materia energética y en otro mitin por la tarde junto a candidatos de sus listas al parlamento.

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- Coalición Canaria: La candidata al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, mantiene una agenda de actividades, entre las que figuran una reunión con la Asociación Industrial de Canarias, o sendos encuentros con los colectivos de montañeros y los del carnaval. EFE