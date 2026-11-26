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Madrid, 26 nov (EFE).- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón interroga este jueves al cónsul de España en Tetuán con el objetivo de saber si el 28 de julio, cuando cruzó la frontera a Ceuta, advirtió a autoridades españolas de posibles riesgos de una entrada masiva de migrantes o si aportó algún tipo de información.

Un "episodio singular y potencialmente relevante", a ojos de la magistrada y de la Fiscalía, sobre el que también preguntarán a Gonzalo Sanz, exjefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta y hasta el momento único imputado en la causa, Miguel Ángel Pérez.

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La jornada de este jueves será clave para conocer si efectivamente el cónsul se desplazó a Ceuta, por qué lo hizo o con qué autoridades españolas se reunió, y el grado de conocimiento que tenía de esto Gonzalo Sanz, que no mencionó este episodio en su declaración del 1 de octubre.

Fue un policía quien reveló a la jueza que el 28 de julio recibió instrucciones para habilitar un carril de acceso para permitir la entrada urgente en Ceuta del cónsul y, aunque no tuvo conocimiento directo de por qué, apuntó que los funcionarios policiales comentaban que la razón podría ser advertir de una posible entrada masiva.

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Su declaración motivó que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, solicitase las declaraciones que se practican este jueves por videoconferencia y con las que busca conocer "el eventual conocimiento previo que determinadas autoridades españolas pudieran tener" sobre lo ocurrido los días 30 y 31 de julio.

El fiscal y la jueza quieren saber si el cónsul dio "información, advertencias, comunicaciones o valoraciones" sobre "movimientos migratorios extraordinarios, riesgos de entrada masiva o cualquier otra circunstancia relacionada con los hechos", qué información tenía el consulado sobre la situación del norte de Marruecos días antes a la entrada y si se la transmitió a autoridades españolas.

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El policía también señaló que el desplazamiento del cónsul "habría tenido como destinatarios institucionales responsables de la Delegación del Gobierno", y sobre esto le preguntarán también a quien fuera jefe de gabinete del entonces delegado.

Gonzalo Sanz no efectuó en su declaración "referencia alguna" a esto, de manera que esta mañana se le preguntará si mantuvo reuniones o contactos con el cónsul aquellos días, si recibió información sobre la posibilidad de una entrada masiva a Ceuta o si la trasladó al entonces delegado del Gobierno u otros responsables institucionales.

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Las partes también podrán preguntarle sobre lo declarado esta semana por un testigo protegido, un supuesto colaborador que afirmó que el 29 de julio llamó a Sanz desde Castillejos advirtiendo de que había mucha gente y de un posible efecto llamada para cruzar la frontera, según informan a EFE fuentes jurídicas.EFE