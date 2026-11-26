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Washington, 25 nov (EFE).- Los Rams de Los Ángeles se llevaron este miércoles el primer partido de la NFL disputado en la víspera de Acción de Gracias, tras derrotar por 26-13 a los Green Bay Packers.

La NFL ha introducido este año un partido en la víspera de una de las tradiciones deportivas más arraigadas del país: su jornada de Acción de Gracias, con tres encuentros seguidos y más de diez horas de fútbol americano con las familias reunidas alrededor del pavo.

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Con este resultado, los Rams (7-4) se sitúan en segunda posición de la División Oeste de la NFC, encabezada por los San Francisco 49ers (9-1), mientras que los Packers (6-5) son últimos de la División Norte de la NFC.

Matthew Stafford, el 'quarterback' de los Rams, completó 16 de 23 pases -ninguno de anotación- para 140 yardas. Los Rams anotaron dos 'touchdowns', ambos por tierra, de la mano de Kyren Williams y Blake Corum. Además, el pateador Ronnie Rivers firmó cuatro 'field goals'.

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Corum fue una de las principales armas ofensivas de los Rams, con 184 yardas a la carrera.

Por su lado, el mariscal de campo de los Packers, Jordan Love, completó 17 de 29 pases para 198 yardas, lanzó un pase de 'touchdown' para Christian Watson, pero sufrió dos intercepciones.

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Una de ellas llegó en el último cuarto, cuando los Rams ganaban 23-13, menos de un minuto después de que su defensa recuperase un balón de Stafford.

Este Rams-Packers sirvió de aperitivo de la jornada de Acción de Gracias, que empezará como es tradición en Detroit con un Lions-Chicago Bears y continuará en Dallas con un Cowboys-Philadelphia Eagles.

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Entrada la noche llegará el plato fuerte de la jornada, el duelo entre los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs, dos de los aspirantes al Super Bowl. EFE