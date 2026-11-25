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Madrid, 25 nov (EFE).- El desahucio de Maricarmen Abascal fue el detonante del 29N, y ella ha sido uno de los nombres propios que, junto a otros como Javier Milei, Luiz Inácio Lula da Silva, Begoña Gómez, Isabel Díaz Ayuso u Óscar Puente, han protagonizado parte de la campaña sin formar parte de las listas electorales.

Nombres a los que suman otros como los de Donald Trump, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o José Luis Ábalos y que han estado presentes en muchos de los actos y entrevistas que se han sucedido desde que el presidente del Gobierno anunció la convocatoria de elecciones.

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Las formaciones de izquierda han enarbolado el caso de Maricarmen como argumento para acompañar sus propuestas en materia de vivienda. Y su nombre estuvo presente incluso en el cara a cara protagonizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sánchez defendió las medidas que se han aprobado en la recta final de la legislatura que impedirán desahucios como el de Maricarmen y Feijóo le reprochó que no la contestara cuando le pidió ayuda por carta.

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Otro nombre propio al que ha habido constantes referencias en campaña de Feijóo y de muchos dirigentes del PP y de otros partidos es Óscar Puente, quien dimitió como ministro de Transportes tras el accidente de Urda (Toledo), en el que murieron 69 personas, y renunció a ir de número uno por Valladolid.

Su dimisión había sido solicitada de forma insistente desde la oposición y se hizo realidad al finalizar su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso, pese a que en un primer momento tanto él como Sánchez aseguraron que continuaría.

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Líderes internacionales como el presidente argentino, Javier Milei, o el de Estados Unidos, Donald Trump, han sido puestos por los socialistas, y de forma repetida por Sánchez, como ejemplos de la que denomina "internacional ultraderechista", que hay que intentar que no tenga prolongación en España con un Gobierno de PP y Vox.

A la derrota de Trump en las elecciones de mitad de mandato en su país ha recurrido Sánchez de forma insistente para evidenciar que es posible vencer a "los poderosos", y en esa línea ha reivindicado la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, quien recaló en España para apoyar al líder del PSOE.

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Una victoria que el presidente del Gobierno considera que tiene un significado especial por la remontada que protagonizó, debido a que las encuestas pronosticaban la victoria de Flavio Bolsonaro, y que viene asegurando que es lo que ocurrirá también con el PSOE la noche del 29N.

Lula participó en un diálogo con Sánchez después de tener que suspender un acto público de ambos previsto en Madrid debido a la afonía del presidente brasileño.

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Pero quien sí tomó la palabra en un mitin, el de apertura de campaña del PSOE en Sevilla, fue la esposa del jefe del Ejecutivo, Begoña Gómez.

Gómez agradeció los gestos de solidaridad y cariño que ha recibido tras el caso en el que se encuentra pendiente de juicio con jurado popular, y que, junto al del hermano del presidente del Gobierno, es utilizado también contra el PSOE por parte, sobre todo, del PP y Vox.

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Hacen referencia a ello como muestra de la corrupción que aseguran que ha rodeado a los socialistas y que creen demostrada citando otra serie de nombres propios: José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán, o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero...

Otro expresidente, Felipe González, ha acaparado asimismo la atención por su anuncio de que votaría en blanco, decisión que le ha reprochado el que fuera ministro y presidente de Castilla-La Mancha, José Bono.

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Desde el PSOE a quien se cita en la gran mayoría de actos es a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, vinculando sus políticas con la de Milei, reprochando la compra de un ático por parte de su gobierno y afeando la actitud que tiene ante las protestas de los profesores.

La campaña ha permitido igualmente que nombres propios de las redes hayan ocupado las portadas clásicas.

Youtubers como Jordi Wild o Plex se han convertido en entrevistadores de los líderes de los principales partidos, que han recurrido ellos buscando el voto joven en canales distintos. EFE

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