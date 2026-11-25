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Andrea Gallego Rodríguez

Madrid, 25 nov (EFE).- La inteligencia artificial (IA) está en todas partes -de los carteles de las fiestas de pueblo a los menús de los restaurantes- y ha desembarcado oficialmente en la campaña electoral. Es una herramienta útil y barata para los partidos que multiplica su efecto gracias a las redes sociales y su eco en los medios.

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Casos como la canción 'Yo sí te voy a votar' dedicada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o las imágenes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, convertido en el reguetonero Anuel AA, se han hecho virales y acumulan millones de visualizaciones.

La directora de Influencia y Digital de la consultora de comunicación LLYC, Isis Boet, y Rafael Rubio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y miembro del grupo de investigación Tecnología y Democracia, han explicado a EFE las claves de la irrupción de esta herramienta en las estrategias políticas.

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El PP ha utilizado esta herramienta -defendida por su portavoz de campaña, Ester Muñoz- como parte de su estrategia de redes.

Ya en precampaña elaboraron un vídeo rodeado de polémica en el que recreaban con IA al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; el exministro José Luis Ábalos y la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

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Días después, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, pidió por carta a Sánchez, Feijóo y al líder de Vox, Santiago Abascal, hacer un uso responsable de esta herramienta y no "vejatorio".

A pesar de la denuncia del PSOE, la Junta Electoral Central (JEC) consideró que, al difundir y visionar el vídeo en el perfil oficial del PP en redes, quedaba clara la autoría, uno de los argumentos de los populares para rechazar que era una "ultrasuplantación".

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La JEC alertó, sin embargo, de que el uso de la IA, "sin las garantías adecuadas, podría llegar a vulnerar el principio de transparencia mas allá de lo que otros medios de propaganda pueden hacerlo".

Otro ejemplo es el vídeo estilo anime, en un tono informal y similar al de la campaña electoral del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el que se puede ver a Feijóo como superhéroe enfrentándose a un maligno parecido a Sánchez.

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Los usuarios en redes también han creado imágenes con IA de las que luego el partido se ha hecho eco. Hubo una oleada que recreaba al cantante Anuel AA con el rostro de Feijóo, amenizada con una canción también generada con esta herramienta, 'Anotop At', que surge a raíz de un lapsus del líder popular en el Congreso de los Diputados.

Una de estas imágenes -la original del jugador de la NBA Kobe Bryant, con una copa- llegó incluso a ser la foto de perfil de la cuenta de TikTok del PP.

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El PSOE también tiene su propia canción viral generada por IA por un usuario de TikTok que da la vuelta a unas declaraciones de la portavoz del PP en un mitin en las que aseguraba que nadie iba a votar a Sánchez. Al ritmo de 'Yo sí te voy a votar', usuarios en redes han creado sus propios vídeos bailando.

Por su parte, Vox ha empleado en sus mitines una canción creada con IA, 'Prioridad nacional', con recursos similares a los de bandas sonoras.

"La IA amplifica lo bueno y lo malo", asegura la directiva de la consultora LLYC, Isis Boet, que señala que se genera "ruido más allá porque los medios se hacen eco de ello": "El contenido genera contenido".

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También reflexiona que este "ruido" se debe casi más al formato, orientado a un público más joven, que el contenido, lo que no quiere decir que el mensaje no tenga que ser serio: "Los jóvenes tampoco quieren que les engañen".

El profesor universitario Rafael Rubio cree que no se trata tanto de la propia herramienta en sí, sino del tono de la campaña, que está "tremendamente polarizado y con un tono negativo y de rechazo generalizado en todos los partidos políticos".

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"La inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta útil que permite a un precio muy barato hacer cosas de muchísima calidad", asegura Rubio, que subraya que se ha generado una "inflación de contenidos de campaña".

El profesor cree que su uso se ha notado y "probablemente esté influyendo en el voto", pero considera que debería estar regulado, con métodos como etiquetar el contenido o la limitación de su uso en los días más próximos a las votaciones, como en Brasil.

"Creo que es un campo nuevo que vamos a normalizar y que la próxima campaña utilizaremos con total normalidad sin sorprendernos tanto, como si fuera la continuidad histórica de las campañas", concluye.EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023883424 y 55022065773)