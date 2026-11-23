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Las Palmas de Gran Canaria, 23 nov (EFE).- Los servicios de emergencias asistieron este domingo El Hierro a 68 personas, entre ellas dos mujeres, llegadas en un cayo a la isla tras cinco días de navegación desde Saint Louise (Senegal), el sexto de una jornada en la que arribaron a la isla 362 personas.

La embarcación llegó al puerto de La Restinga, auxiliada por la Salvamar Navia de Salvamento Marítimo sobre las 21.20 horas de este domingo.

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Los integrantes de esta expedición eran de Senegal, Gambia y Guinea Conakry.

Este fue el sexto cayuco socorrido este domingo en la isla de El Hierro, adonde llegaron 362 personas, entre ellas 27 mujeres y 21 menores. EFE

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