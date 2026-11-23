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Madrid, 23 nov (EFE).- Fedea, para recudir el absentismo laboral, plantea bajas médicas flexibles mediante valoraciones de la capacidad funcional del empleado, fórmulas de teletrabajo, la adaptación del puesto o el retorno progresivo, siempre bajo supervisión médica y con acuerdo entre trabajador y empresa.

En un informe publicado este lunes, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) aborda el incremento de los episodios de incapacidad temporal por contingencias comunes, que pasaron de 4,7 a 8,6 millones entre 2017 y 2024, con un aumento del 84 % (del 58 % descontando el crecimiento del empleo).

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También ha aumentado su duración media, de 40 a 46 días, especialmente en patologías de larga duración, como los trastornos mentales (84 % de incidencia y 98,5 días media en 2024), una dolencia que, dice Fedea, resulta especialmente difícil de valorar su repercusión sobre la capacidad laboral mediante pruebas clínicas objetivas.

El diagnóstico institucional apunta como principales problemas de esta situación, por un lado, a la separación entre quienes emiten y supervisan clínicamente las bajas médicas —los servicios públicos de salud autonómicos— y quienes financian las prestaciones — la Seguridad Social estatal con un papel relevante de las mutuas colaboradoras en la gestión—.

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Pero también a la rigidez de un sistema que solo permite estar completamente de baja o plenamente reincorporado y a la insuficiencia de mecanismos de seguimiento y prevención de un uso inadecuado.

A ello se añaden las listas de espera sanitarias, que pueden prolongar los procesos de recuperación.

Como solución, Fedea propone la introducción de las bajas flexibles ya citadas, pero también el refuerzo en la coordinación entre los servicios públicos de salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las mutuas colaboradoras.

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Para ello, aboga por convenios obligatorios de colaboración, más recursos médicos, controles tempranos y "una revisión clínica obligatoria al cumplirse un año de baja, en sustitución de la actual prórroga automática".

Y en concreto, plantea "dar un mayor papel a las mutuas colaboradoras tanto en asistencia sanitaria como en propuestas de alta médica, así como una revisión de su financiación asociada a la variable de la asistencia sanitaria aprovechando todos sus recursos médicos".

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También apunta a la necesidad de fortalecer y mejorar los servicios de prevención de riesgos laborales con nuevos enfoques y atención a los riesgos psicosociales de las personas trabajadoras en las empresas.

Asimismo, pide mejorar los incentivos para evitar el mal uso de la prestación social de incapacidad temporal, mediante "un gran acuerdo estatal interprofesional de negociación colectiva que imponga límites a determinados complementos salariales durante las bajas en función de su duración —trasladando los recursos a mejoras salariales generales—".

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Así como revisar la regulación de las primas salariales de asistencia y productividad y reforzar el seguimiento médico de las bajas recurrentes, sin considerar la reincidencia una prueba de fraude. EFE