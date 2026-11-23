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Madrid, 23 nov (EFE).- La Bolsa española ha iniciado la semana con tono positivo, con ganancias del 0,26 %, apoyada en los futuros de Wall Street, que adelantan una fuerte recuperación de los valores tecnológicos tras hundirse el pasado viernes.

En la apertura de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, suma ese 0,26 %, hasta los 18.922,1 puntos. Las ganancias del año son del 9,29 %.

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En una jornada en la que el brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 0,55 %, hasta los 92,06 dólares, se conocerán en la eurozona, en Alemania y Francia, además de en Estados Unidos, las lecturas preliminares de noviembre de los PMI de manufacturas y de servicios. EFE

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