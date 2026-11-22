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Enrique Rodríguez de la Rubia

Madrid, 22 nov (EFE).- Uno de los falsos mitos que se repiten en cada cita con las urnas es que el sistema D'Hondt es el culpable de muchos de los males de la democracia española porque, según sus detractores, premia a los grandes partidos, castiga a las formaciones pequeñas y encumbra a los independentistas. Pero nada más lejos de la realidad.

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El método D'Hondt, ideado por el belga Víctor d´Hondt en 1878 y que se utiliza para el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados, poco tiene que ver con esas hipotéticas disfunciones del sistema electoral.

Aplicado en países tan dispares como Islandia, Japón, Israel o nuestro vecino Portugal, es un sistema en el que prima la proporcionalidad y que se rige por reglas matemáticas transparentes y nada complejas.

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Imaginemos una provincia en la que se eligen 10 escaños al Congreso y se han emitido 1.000 votos válidos.

El "partido A" obtiene 400 votos; el "partido B", 300 sufragios; el "partido C", 200 votos, y el "partido D", 100 votos.

Lo primero que se hace es dividir los votos de cada candidatura entre uno, dos, tres, cuatro y así hasta diez, que es el número total de escaños en juego.

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Tras esta operación, el "partido A" obtiene estos cocientes: 400, 200, 133, 100 y así sucesivamente. Por su parte, el "partido B" consigue los siguientes cocientes: 300, 150, 100, 75.... y el "partido C", 200, 100, 66, 50...

Una vez realizadas todas las divisiones, se comparan los resultados de los cuatro partidos y se seleccionan los diez cocientes más altos. Cada uno de esos diez cocientes representa un diputado.

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De este modo, el primer escaño se lo llevaría el "partido A" como más votado y con el primer cociente más alto, 400/1 igual a 400. El segundo escaño se lo adjudicaría el "partido B" con 300 votos, por encima del segundo mayor cociente del "partido A" que es 400 entre 2, esto es, 200.

El tercer escaño en disputa volvería al "partido A", al obtener un cociente de 200, empatado con el "partido C" que obtiene ese mismo resultado y se embolsaría su primer escaño y el cuarto a repartir.

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Así seguiríamos cociente a cociente hasta adjudicar el escaño número diez.

Para no aburrir, el reparto definitivo sería de cuatro diputados para el "partido A", tres para el "partido B", dos para el "partido C" y uno para el "partido D". Más proporcional imposible. Pero claro, el problema es que la mayoría de las provincias no reparten tantos escaños.

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Parece claro que las distorsiones del sistema tienen poco que ver con el sistema D´Hondt, sino mucho más con el tamaño de la circunscripción electoral y también con la forma en que cada partido tiene repartidos sus votos.

Cuantos más escaños se eligen en cada provincia -algo que se calcula según la población-, más proporcional es el reparto de diputados y más posibilidad hay de que entren partidos pequeños.

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Este 29N se reparten 38 escaños en Madrid, número suficiente para que cualquier partido que supere el umbral mínimo del 3 % fijado por la ley, obtenga diputado.

En el otro extremo tenemos a Ceuta y Melilla, que únicamente escogen un representante cada una, de modo que solo va al Congreso el candidato más votado.

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Vayamos a los ejemplos. En las elecciones de julio de 2023, Sumar obtuvo en toda España 31 escaños con el 12,33 % de los votos. El PNV, con un 1,1 %, consiguió cinco escaños.

Cada escaño le costó al PNV 55.000 votos, mientras que a Sumar le supuso más de 98.000 papeletas, casi el doble. El motivo de esta desproporción está en el reparto provincial de esos votos.

El PNV concentra todo su electorado en las tres circunscripciones vascas y en Navarra, mientras que Sumar se presentó en todas las provincias.

Los peneuvistas obtuvieron escaño en las cuatro provincias en las que presentaron lista, mientras que Sumar lo consiguió en solo 19 de las 52 a las que se concurría. De los algo más de 3 millones de votos de Sumar, 605.000 se quedaron sin representación, casi uno de cada cinco.

Algo parecido le ocurrió a Vox, al que votaron 492.000 ciudadanos en provincias en las que no sacó ningún escaño.

Visto lo visto, la verdadera batalla de las elecciones está en las provincias pequeñas y medianas, esas que reparten menos de diez escaños y en donde hay partidos, con porcentajes entre el 10 y el 15 % que pueden conseguir escaño o quedarse fuera por apenas un puñado de votos y en donde la desproporción entre votos y escaños es palmaria.

Vayamos de nuevo a julio de 2023. Provincia de Guadalajara, en la que se eligen tres diputados al Congreso. El PP sacó el 36% y un escaño, el PSOE otro diputado con el 32% y Vox el último parlamentario con solo el 19 %.

Por contra, en León, donde se escogen cuatro diputados, el PP con el 36,9 sacó dos diputados, el PSOE otros dos con el 33,6 y Vox, pese a su 12,88 % quedó fuera.

Cuenca es un caso curioso. Se reparten solo tres escaños. El PP, con el 39,7 % obtuvo dos diputados y el PSOE solo uno con un porcentaje prácticamente idéntico del 37,3. Ningún otro partido obtuvo escaño.

La experiencia demuestra que superar el umbral del 15 % y acercarse al 20 como apuntan las encuestas para Vox, supone un plus de representación. Por contra, quedarse por debajo del 10 %, como se espera para Frente Amplio, castiga con dureza.

Las proyecciones apuntan a que hay escaños que pueden cambiar de manos por unos cientos de votos en Ceuta, Huesca, A Coruña, Almería, Las Palmas, Albacete, Lleida o Jaén. El 29N se conocerá el resultado de esa batalla. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8022035224)