Val y George, al frente del obrador Santo Bakehouse. (Cedida)

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Se enamoraron hablando sobre pan y han construido su vida alrededor de la harina. Valerie y George, ella de Estados Unidos y él de Inglaterra, comparten su pasión por la panadería y también su negocio, Santo Bakehouse, un obrador de panadería y bollería que ha transformado integralmente sus vidas.

Ella creció en Connecticut, en una familia con raíces en Queens, Nueva York. Pasó años horneando en casa antes de mudarse a Madrid para dar clases de inglés. “Cuando hice mi primer pan pensé: ‘Esto es lo que tengo que hacer con mi vida’”, confiesa la panadera. Ya en España, conoció a George, británico natural de Bristol, formado en restaurantes de su ciudad. En Madrid se desarrolló como jefe de pastelería en Etimo y pasó un año en Panadario, antes de conocer a Valerie y darle un vuelco completo a su carrera.

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Durante la pandemia, la pareja se animó a vender pan desde casa a amigos y familiares, todo horneado en un diminuto horno doméstico que les permitía hacer unas ocho hogazas al día. “Queríamos darnos una primera oportunidad de practicar”, reconoce la panadera, que hoy se dedica sobre todo a gestionar el proyecto que sigue creciendo entre sus manos.

Santo Bakehouse tomó forma en 2021, en un miniobrador de la calle Espíritu Santo, 50 m² divididos en área de producción y tienda, en el que solo cabían un par de hornos. Querían que el pan formara parte de su rutina diaria y, por entonces, no encontraban una barra que les convenciera en su barrio, Malasaña. Por eso, crearon la suya: una ‘hogaza de la casa’ con carácter, de corteza fina y caramelizada y miga húmeda y elástica. Se elabora con una mezcla de harinas propia, que ajustan según la fuerza del trigo, y se hornea fuerte y rápido.

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Valerie Hassan y George Kallias, fundadores de Santo Bakehouse. (Cedida)

Durante los primeros seis meses, George y Valerie trabajaron solos, ofreciendo una selección cuidada de panes de masa madre y bollería artesanal. “Pasamos de hornear 30 o 50 kilos al principio a casi 200 kilos diarios en los últimos meses”, recuerda Val en conversación con Infobae. “No cabía ni un alfiler más”. Con el tiempo, su oferta fue creciendo con más productos, incluyendo café y bebidas para llevar, pero sin llegar a excederse en la variedad. George y Valerie han preferido siempre modificar los clásicos para ofrecer la mejor versión posible de cada bocado.

Cinco años después de su apertura en Malasaña, Santo Bakehouse inicia ahora una nueva etapa con una segunda tienda (Francisco Silvela, 78), un obrador de mayor capacidad que les permite trabajar con comodidad. Con más de 300 m², las instalaciones se reparten entre una segunda tienda, la zona de pastry y la zona de bakery. Una sala de fermentaciones, una sala independiente para masas laminadas y un cuarto climatizado les permiten controlar mejor los procesos de elaboración.

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Durante la semana, el pan es el rey. En Santo preparan unas 15.000 baguettes al año, un producto que consideran su estrella. A este básico se suman otras tres hogazas: su clásica ‘de la casa’, la de trigo integral y la de espelta con sésamo. El precio de su baguette es de 2,40 € y el de las hogazas va desde los 5,50 € hasta los 8,20 €.

El pan de hogaza y la baguette son las grandes estrellas en el obrador de Val y George. (Santo Bakehouse)

La pastelería, su otra gran pasión, atrae a curiosos cada sábado y domingo. Del origen británico de George llega al mostrador la tradición de la pastelería salada, con piezas como los sausage rolls, que conviven con la técnica francesa y la panadería de larga fermentación. De la bollería americana, Val es incapaz de desprenderse de las cookies, su eterna debilidad. Llegan especialidades de otros países, por supuesto de Francia, con el croissant y el pain au chocolat, y también de Dinamarca, con su excelente bollo de cardamomo.

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Pero si tuvieran que quedarse con un único postre, su bocado más icónico sería el canelé. Estos pequeños dulces originarios de Burdeos, de color muy oscuro y sabor avainillado, tardan varios días en hacerse y, al principio, dicen, no terminaban de cuajar entre los clientes. A estas alturas, ya hornean unos 18.000 de ellos al año y lo han convertido hasta en el sello que luce en las camisetas que han diseñado como merchandising del local.

Un roscón a la anglosajona

Con la llegada de la Navidad, también Santo Bakehouse se prepara para la ocasión. Antes hacían stollen buns, pero este clásico alemán no llegaba a triunfar. El barrio quería roscones, y ellos quisieron dárselos. “Preguntamos a los vecinos cómo debía ser el roscón para ellos”, cuenta Valerie. Porque ellos, al ser ‘guiris’, nunca habían comprendido la dimensión de este tradicional postre. Nunca habían encontrado el haba ni se habían peleado por las figuritas.

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El roscón de Reyes de Santo Bakehouse. (Cedidas)

Hasta que llegaron a España y empezaron sus primeros contactos con esta masa con aroma a azahar. “Cuando estaba enseñando inglés en la escuela, lo probé con los otros profesores. Pero es algo que ves en el supermercado y no llama mucho la atención. En una caja tan plastificada, no tiene buena pinta”, reconoce la panadera. George, por su parte, ya lo hacía en anteriores panaderías, pero quería encontrar su propia receta.

“El roscón es el producto donde menos hemos jugado porque no es un producto nuestro, no crecimos comiéndolo y queremos respetar la tradición”, explican los fundadores de Santo. “Intentamos que sea un roscón de toda la vida, pero de buena calidad. Puedes pensar en hacerlo con pistacho y con azafrán, pero la gente no quiere eso en su día de Reyes”.

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Cinco postres del mundo que endulzan el día de Reyes más allá del roscón.

Elaboran su roscón con masa madre, preparando una masa suave y esponjosa, enriquecida con mantequilla infusionada con cítricos y aromatizada con un toque ligero de agua de azahar, que dejan fermentar lentamente. Antes de hornearlo, lo cubren con almendras picadas a mano, azúcar de amaretto y crumble casero. Una vez horneado, lo decoran con un aro de naranja y limón confitados. “Vamos a vender una manga de nata aparte que tiene agua de azahar y así puedes decidir tu propio destino”.