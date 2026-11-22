Una mujer utilizando el hilo dental. (Magnific)

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La tecnología está transformando algunos de los gestos más cotidianos en herramientas para vigilar la salud. Acciones tan habituales como pesarse, medir la presión arterial o controlar el ritmo cardiaco ya pueden proporcionar información relevante sobre el estado del cuerpo desde la tranquilidad de nuestra casa. Ahora, un nuevo avance científico propone incorporar también el cuidado bucodental a esta revolución: un hilo dental capaz de analizar determinados indicadores de salud sin necesidad de extraer sangre.

La propuesta resulta especialmente interesante porque combina dos ámbitos que habitualmente se estudian por separado: la salud metabólica y la salud periodontal. De esta manera, un gesto tan sencillo como limpiarse entre los dientes podría ofrecer información sobre los niveles de glucosa y ácido úrico, además de detectar señales relacionadas con la inflamación de las encías.

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El dispositivo ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, que han publicado el estudio en la revista científica Science Advances. Sus resultados muestran que el prototipo puede realizar mediciones en menos de tres minutos y transmitir los resultados a una aplicación móvil.

Un hilo dental que analiza el fluido de las encías

El dispositivo, denominado GFD (gingival fluid device), sustituye el hilo dental convencional por dos filamentos especiales diseñados para recoger el fluido gingival crevicular (GCF). Se trata de un líquido que circula de forma natural entre las encías y los dientes y cuya composición presenta similitudes con la del suero sanguíneo.

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Esta característica es fundamental para entender su utilidad. A diferencia de la saliva, que contiene agua y enzimas que pueden modificar la concentración de determinados componentes, el fluido gingival permite obtener información más próxima a la que proporciona un análisis de sangre.

El principal obstáculo hasta ahora era la escasa cantidad disponible: cada zona de la encía produce menos de medio microlitro. Para solucionar este problema, los investigadores diseñaron unos filamentos recubiertos de pectina alimentaria que facilitan la absorción del líquido y su posterior transporte hasta una pequeña cámara de análisis.

Cuatro indicadores de salud en una sola prueba

Una vez recogida la muestra, el dispositivo utiliza cuatro sensores para medir diferentes parámetros: glucosa, ácido úrico, pH y volumen del fluido. Los resultados se envían mediante Bluetooth a una aplicación instalada en el teléfono inteligente.

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En las pruebas realizadas con 12 participantes, el sistema obtuvo una correlación de 0,89 entre las mediciones de glucosa en el fluido gingival y los valores de referencia en sangre. En el caso del ácido úrico, la correlación alcanzó 0,78.

Los investigadores también analizaron la capacidad del dispositivo para identificar inflamación periodontal. Para ello, midieron el pH y los niveles de peróxido de hidrógeno en diferentes zonas de las encías. Los lugares con signos de inflamación presentaron un pH más alcalino y concentraciones de peróxido de hidrógeno 2,6 veces superiores a las de las zonas sanas. Estos resultados apuntan a una posible herramienta para vigilar simultáneamente la salud metabólica y bucodental.

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Segmento informativo en vivo de Infobae. Una conductora introduce al neurólogo Conrado Estol, quien aborda el tema de cómo el cepillado dental previene el Alzheimer y los infartos. El especialista, identificado en pantalla con su nombre y matrícula, gesticula con sus manos durante su exposición, señalando su muñeca y el área de la boca. En el fondo se observa una pantalla con noticias y los gráficos inferiores muestran el contacto de WhatsApp y redes sociales del medio. Este contenido es una entrevista médica.

Una tecnología prometedora, pero todavía experimental

A pesar de los resultados, los propios investigadores reconocen que todavía existen limitaciones. La principal es el reducido tamaño de la muestra, ya que solo participaron 12 personas. Además, la contaminación con saliva representó aproximadamente el 48 % del volumen recogido, un aspecto que deberá mejorarse en futuras versiones.

Por el momento, el hilo dental inteligente no sustituye a los análisis de sangre ni a las revisiones odontológicas. Sin embargo, abre una vía de investigación interesante: convertir la higiene bucal diaria en una oportunidad para obtener información sobre el estado general de salud.