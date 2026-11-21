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Turín (Italia), 21 nov (EFE).- El salvadoreño Marcelo Arévalo y el croata Mate Pavic se clasificaron este sábado a la final de las Finales ATP después de vencer, tras un duelo muy igualado, al estadounidense Christian Harrison y al británico Neal Skupski.

El encuentro se resolvió en el superdesempate tras dos mangas equilibradas. En la primera, los finalistas ganaron por 7-6 (10), y en la segunda sus rivales se lo llevaron también en el desempate, por 7-6 (7).

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Fue una pugna pareja, de dos horas y doce minutos de duración, resuelta en un largo desempate en el que el salvadoreño y el croata tomaron la delantera y no les tembló el pulso para aprovechar las oportunidades que tuvieron, y tumbar así a los ganadores del Abierto de Australia y del Abierto de Estados Unidos de esta temporada.

Los antiguos números 1 del mundo comenzaron a jugar juntos por primera vez al inicio de la temporada 2024, año en el que alcanzaron la final de este torneo, en la que cayeron ante los alemanes Tim Putz y Kevin Krawietz, que se juegan también este sábado, en la sesión vespertina, el pase a la final, contra los franceses Theo Arribage y Albano Olivetti.

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Arévalo participa por cuarta vez en el torneo, después de sus participaciones de 2022 junto a Jean-Julien Rojer, y de 2024 y 2025 junto a Pavić. Por su parte, Pavić disputa su octava participación, con dos finales como resultados más destacados: en 2022 junto a Nikola Mektić y en 2024 junto a Arévalo.

Pavić podría convertirse en el sexto jugador de la historia en conquistar los cuatro títulos de Grand Slam, la medalla de oro olímpica y las Finales ATP en dobles, siguiendo los pasos de Bob y Mike Bryan, Daniel Nestor, Todd Woodbridge y Mark Woodforde.

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Llegaron a Turín (norte de Italia) con una racha de cuatro derrotas consecutivas como pareja, desde que alcanzaron los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde perdieron, precisamente, ante Krawietz y Puetz.

Esta temporada disputaron cinco finales, con un balance de una victoria y cuatro derrotas.

Su triunfo llegó en la final de Queen’s Club, donde derrotaron a los números 1 del mundo, Harri Heliovaara y Henry Patten. Sin embargo, tres semanas después perdieron ante la misma pareja en la final de Wimbledon.

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Todavía buscan conquistar juntos su primer título sobre pista dura cubierta. EFE

(foto)