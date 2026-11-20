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Madrid, 20 nov (EFE).- Más de medio millar de profesores madrileños se han manifestado este viernes frente a la Consejería de Educación para protestar contra la "represión" después de que el Gobierno regional haya dictado una instrucción que prohíbe a los docentes usar las clases, correos o fachadas de los centros educativos para promover la huelga.

El documento, dictado por la Viceconsejería de Política y Organización Educativa y dirigido también a la Inspección además de a los equipos directivos de los centros, advierte de que la función de la escuela es "educar, no adoctrinar" para lo que han establecido un listado de prohibiciones.

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"Menos represión, más educación", han clamado los profesores y personal de la educación pública madrileña en una concentración a la que muchos han acudido con una pegatina en los labios con la palabra "censura" y "represión", y a la que se han sumado también estudiantes convocados por el Sindicato de Estudiantes.

Entre los sindicatos convocantes, Comisiones Obreras ha defendido el derecho a huelga y la libertad de expresión del profesorado frente al que han considerado un "ataque" de la Consejería de Educación. "Pedimos una mesa de negociación y nos preparan un examen de obediencia", ha señalado el sindicato.

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Los profesores, en huelga indefinida desde el 14 de octubre, han hecho suyos lemas y acusaciones que les ha vertido la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como el término "garrapatas", que muchos de los manifestantes han portado en pancartas durante la concentración.

"Atendemos de media 600 alumnos, tenemos protocolos pendientes desde hace dos años. Pedimos una orientadora cada 250 alumnos para poder de verdad atender las necesidades de los colegios", han explicado en declaraciones a EFE Cristina y Verónica, orientadoras del equipo general de los distritos de San Blas, Ciudad Lineal y Vicálvaro.

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Además, el texto recoge que "no está permitido" animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas relacionadas con un conflicto político, ideológico o sindical, ni presionarles para que lo hagan.

En la convocatoria, impulsada tras la emisión de estas instrucciones, los manifestantes han vuelto a pedir la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.

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Además, han contado con el apoyo de representantes políticos como la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, quien ha acusado este viernes al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de fomentar la "cultura del chivatazo" en las escuelas y ha adelantado que estudia acciones legales.

Por su parte, el comité mixto de la huelga indefinida de los profesores no universitarios ha anunciado este viernes que impugnará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), pidiendo medidas cautelarísimas para su suspensión inmediata, tanto los nuevos servicios mínimos como las instrucciones de neutralidad y reformulación del temario.

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El equipo jurídico del comité de huelga ha detallado que presentarán tres recursos por la vía contencioso-administrativa ante el TSJM. El primero irá dirigido contra la orden que amplía los servicios mínimos, al considerarla un "ataque directo" al derecho de huelga.

Los otros dos recursos buscarán tumbar las instrucciones emitidas ayer por la Viceconsejería, centrándose especialmente en la de "neutralidad institucional", y han denunciado que la Comunidad de Madrid está utilizando simples instrucciones, sin rango normativo, para modificar "de manera alegal o ilegal" la ley educativa vigente, alterando las funciones estatutarias de docentes y equipos directivos. EFE

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