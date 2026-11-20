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Madrid, 20 nov (EFE).- El precio medio diario (ADR) en los hoteles españoles se incrementó en los nueve primeros meses del año un 5,5 % respecto al mismo período de 2025, hasta 177,8 euros, según del Barómetro Hotelero trimestral elaborado conjuntamente por STR y Cushman & Wakefield.

Los datos del barómetro, difundido este viernes, confirman que la temporada veraniega "ha sido incluso mejor de lo esperado, con resultados excelentes en destinos de costa peninsulares y Baleares" y apuntan que "2026 puede cerrarse con los mejores datos históricos, si no hay un cambio de tendencia".

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Marbella sigue siendo el destino más caro de España con un precio medio de 408,3 euros por noche, un 5,9 % más que durante los tres primeros trimestres de 2025, de acuerdo con el estudio.

Le siguen Baleares, con 258,2 euros y una subida del 9,3 %; Guipúzcoa, con 243,8 euros (+12,5 %); Barcelona, con 195 euros (+1,9 %), y Madrid, con 180,8 euros (+4,5 %).

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Las mayores alzas de precios se dan en Guipúzcoa, con un 12,5 %, demostrando el interés por destinos del norte de España incluso durante los meses de verano, y Valencia, con un 9,9 % más, hasta un precio medio de 139,3 euros.

Las tarifas más económicas de noche de hotel se encuentran en Zaragoza, con 85 euros, un 7,7 % más que en 2025, y Córdoba, con 105,5 euros, lo que supone una ligera subida del 1,2 %.

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Del informe se desprende que, además, en determinados destinos todavía existe recorrido para aumentar el ADR (average daily rate o tarifa media diaria), especialmente a través de la renovación de la planta hotelera, el reposicionamiento de activos y la entrada de marcas internacionales.

Gracias al crecimiento del 0,9 % en ocupación, hasta el 77,2 %, impulsado por "una demanda constante y en ligero ascenso", los ingresos por habitación disponible (RevPAR) suben incluso más que el ADR, en concreto un 6,4 %, hasta los 137,2 euros.

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Marbella, Alicante y Valencia lideran el crecimiento en ocupación, con subidas del 4,8 %, 4 % y 2,9 %, respectivamente, y, además Alicante, con un 86,7 %, lidera la clasificación general de destinos con una mayor ocupación total, seguido de Málaga (84,5 %) y Valencia (83,6 %).

Por encima del 80 % se sitúan también Barcelona, con un 81,6 %; mientras que Madrid, con un 77 %, confirma "su excelente momento".

Los únicos descensos en ocupación se producen en Canarias (-0,9 %) -siendo el incremento de las tarifas de las compañías aéreas el principal factor que influye en esta ligera bajada en pernoctaciones-, Córdoba (-0,8 %) y Vizcaya (-0,2 %).

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En cuanto al RevPAR, las mayores subidas son las de Guipúzcoa, del 13,9 %, hasta los 186,1 euros; Valencia, del 13,1 % (116,5 euros), y Marbella, del 11 % (297,7 euros).

Con estas cifras, Marbella es la ciudad de mayor RevPAR durante los nueve primeros meses del año, seguida de Baleares (190,4 euros y un 9,2 % más) y Guipúzcoa.

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Madrid y Barcelona también evolucionan positivamente, con un RevPAR de 139,2 y 159,2 euros, respectivamente, que suponen subidas del 7 y del 4,4 % en cada caso.

Málaga y Zaragoza completan las alzas de dos dígitos en RevPAR durante los tres primeros trimestres, mientras que Córdoba, por el contrario, registra una débil subida del 0,4 %. EFE

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