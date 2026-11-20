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El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba en abril de 2024, lanzó su cabeza contra varios coches e intentó matar a dos conductores que casualmente pasaban por la rotonda en la que él se encontraba sufrió un brote psicótico grave que le anuló totalmente su capacidad y permanecerá ingresado en un centro adecuado para el tratamiento de la enfermedad que padece durante 30 años y 9 meses, entre otras medidas, tal y como solicitaba la Fiscalía del Principado de Asturias.

Según informan fuentes de Fiscalía, el acusado ratificó este viernes su conformidad con las conclusiones del Ministerio Fiscal en la sección segunda de la Audiencia Provincial, donde compareció a través de videoconferencia desde el Centro Penitenciario de Asturias, en el que se encuentra ingresado en situación de prisión provisional.

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Los hechos ocurrieron sobre las diez menos cinco de la noche del 8 de abril de 2024, cuando el acusado, de 46 años en ese momento, se encontraba en Ribera de Arriba en la casa de su padre, de 74 años, con quien residía y a quien culpaba de haberse separado de su madre y de que, por este motivo, según él, tanto él como sus hermanos no habían podido alcanzar mayores cotas en sus estudios y mejores logros profesionales.

Así, cogió un cuchillo de cocina y apuñaló a su progenitor, que trató de defenderse agarrando el arma por la hoja. A continuación, el acusado cogió otro cuchillo de cocina de mayores dimensiones, con el que trató de asestar nuevos golpes a su padre pero, al ver que no podía acabar con su vida, como era su propósito, ya que trataba de huir corriendo hacia la casa de unos vecinos, a unos 50 metros de la suya, se dirigió al garaje y cogió un hacha.

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Con ella en la mano, se dirigió hacia su padre, que gritaba pidiendo auxilio para que los vecinos le dejaran pasar a su casa pero estos, atemorizados y sin comprender lo que sucedía, no le abrieron la puerta. En ese momento, el acusado alcanzó a su padre y la asestó varios golpes con el hacha, causándole la muerte.

A continuación, lo decapitó, cogió la cabeza de y echó a andar por el camino que lleva a la rotonda que se une a la carretera N-630. Por el trayecto fue desprendiéndose de parte de su ropa, de manera que se quedó con el torso desnudo. Una vez en la rotonda, profiriendo gritos incoherentes, se dirigió contra los vehículos que pasaban por el lugar, que frenaban la verlo. Así, se lanzó contra uno de los coches y asestó con el hacha un golpe en el techo del vehículo y golpeó igualmente la manilla de la puerta izquierda, ya que quería abrirla para matar al conductor.

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No obstante, no pudo lograrlo ya que este último arrancó el coche, logró esquivarlo y prosiguió su marcha. Acto seguido se dirigió hacia otro vehículo y le propinó un puñetazo en una de sus ventanas, pero el conductor, logró eludirlo y seguir su camino.

A continuación, se arrojó sobre un tercer vehículo y, con la intención de matar al conductor, propinó un fuerte golpe con el hacha al parabrisas, aunque el ataque no alcanzó a la víctima, que, presa del pánico, pudo reaccionar y seguir su marcha.

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Tal fue el golpe, que el hacha quedó clavada en el lugar del impacto. En ese momento, un cuarto vehículo, pasó por la rotonda. El acusado intentó subirse al techo, causándole desperfectos. El hombre que había detenido el coche al ver al acusado en el centro de la calzada, arrancó y aceleró, por lo que este último no logró sostenerse, perdió el equilibrio y se cayó del vehículo, que prosiguió su ruta.

En ese momento, el acusado se desprendió de toda su ropa y, completamente desnudo, comenzó a pegar patadas a la cabeza de su padre y a lanzarla contra los vehículos que pasaban. Alertada por los conductores, que llamaron a los servicios de emergencias, llegó al lugar de los hechos una patrulla de la Guardia Civil.

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El acusado recibió a los agentes arrojándoles la cabeza. Acto seguido la recogió y se dirigió a ellos profiriendo alaridos y a grandes voces: "Venid aquí, hijos de puta, que también os voy a matar". Los agentes solicitaron la presencia de otras patrullas de apoyo, momento en que un guardia civil jubilado, en la zona, les ofreció su ayuda.

Entre los tres se dirigieron a detener al acusado, que gritaba: "Hijos de puta, os voy a matar como he matado a mi padre. Arriba España". Todo esto mientras lanzaba patadas y puñetazos a los agentes, que tampoco resultaron lesionados, al tiempo que decía: "La pena es no tener el hacha aquí para cortaros, como hice con mi padre". Los agentes, con el empleo de las defensas y sprays reglamentarios, usando la fuerza imprescindible, lograron reducirle.

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Según Fiscalía, el acusado cumple con los criterios diagnósticos de un trastorno esquizoide de la personalidad. El día de los hechos, y los días siguientes, presentó un brote psicótico, trastorno psicótico breve que requirió ingreso psiquiátrico urgente y contención mecánica hasta la remisión de la fase aguda.

Aunque en la actualidad ha remitido como resultado del tratamiento farmacológico que recibe, persiste el trastorno esquizoide de la personalidad. Este brote psicótico grave y agudo, provocó el día en que se sucedieron los hechos una afectación completa de los factores que conforman la imputabilidad. Se trata de una patología crónica, que puede cursar generando nuevos brotes, por lo que es imprescindible el control y tratamiento psiquiátrico.

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Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de homicidio, de dos delitos de homicidio en grado de y de un delito de atentado. Concurre respecto de todos los delitos la causa de exención de la responsabilidad criminal de alteración psíquica. Por este motivo, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, se le impondrá por el delito de homicidio consumado, ingreso en un centro adecuado para el tratamiento de la enfermedad que padece durante 14 años, además, la prohibición de aproximarse a sus dos hermanos, a su domicilio, lugar de trabajo, esparcimiento u otros frecuentados por ellos a menos de 200 metros, así como a comunicarse con ellos por cualquier medio o procedimiento durante 20 años.

Por cada uno de los dos delitos de homicidio en grado de tentativa, ingreso del encausado en un centro adecuado para el tratamiento de la enfermedad que padece durante 7 años y 6 meses. En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a cada uno de sus dos hermanos con 25.000 euros y a las compañías de seguros de los coches dañados con 202,20 euros y 429,02 euros, respectivamente, y a uno de los conductores con 1.200 euros (a consecuencia de los hechos sufrió migrañas y un trastorno de ansiedad), y con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos de reparación de su vehículo no cubiertos por su seguro.

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