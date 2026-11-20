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Madrid, 20 nov (EFE).- La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha mostrado este viernes su orgullo por las "formas y el fondo" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante el debate electoral que ayer le enfrentó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha insistido una y otra vez ante las preguntas de los periodistas, que querían saber su valoración del cara a cara, en que no podía responder a esas cuestiones al prohibirlo la ley electoral en campaña.

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"Esta es la mesa de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tengo unas limitaciones", ha recordado, antes de señalar a los periodistas que en todo caso ellos saben "perfectamente" lo que opina, también sobre quién fue el ganador del debate.

"Defiendo la gestión del Gobierno, orgullo de las formas y del fondo, es lo que puedo decirles", ha agregado.

La portavoz ha considerado que haya debates como el de ayer es un ejercicio democrático que como país hay que celebrar porque permite además a los ciudadanos contraponer modelos, estilos, programas y propuestas.

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Ha invitado a seguir los que se celebrarán la próxima semana, a ocho, entre los portavoces parlamentarios, y a cuatro, entre los principales candidatos de los partidos a los comicios del próximo 29N. EFE

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