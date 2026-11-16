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Alcaraz brilla ante Tiafoe en su estreno en las Finales ATP

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Turín (Italia), 16 nov (EFE).- Con protección en su rodilla derecha, el español Carlos Alcaraz superó este lunes sin dificultades al estadounidense Frances Tiafoe en dos sets (6-2, 6-2), y empezó de la mejor forma posible, con un recital, su participación en las Finales ATP, un torneo que aún falta en su extenso palmarés.

El murciano prolongó así su buena racha, alcanzó las diez victorias consecutivas tras conquistar los títulos en pista cubierta de Viena (ATP 500) y el Masters 1000 de París, y se ratificó como uno de los favoritos y rivales a batir para ganar la conocida como Copa de Maestros, junto al alemán y número uno, Alexander Zverev.

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Con este triunfo, Alcaraz inauguró su camino con buen pie en el torneo turinés, uno de los pocos que le faltan y que disputó en tres ocasiones, en las que alcanzó la semifinal en 2023, no pudo superar la fase de grupos en 2025 y el año pasado alcanzó su primera final, que perdió contra Jannik Sinner. EFE

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