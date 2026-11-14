Pedro Sánchez hace campaña este sábado en Mallorca en un acto en Son Fusteret

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El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, participará este sábado en un acto de la campaña electoral de las generales del 29 de noviembre en Palma.

El encuentro se celebrará a partir de las 11.30 horas en el recinto de Son Fusteret, situado en el camino viejo de Bunyola de la capital balear.

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También intervendrán la secretaria general del PSIB-PSOE y candidata al Congreso por Baleares, Francina Armengol; la vicesecretaria general del PSIB y candidata a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez; la secretaria general de los socialistas de Mallorca y candidata al Consell, Amanda Fernández; y el secretario del PSOE Palma y candidata al Ayuntamiento, Iago Negueruela.

Según han señalado los socialistas de Baleares en redes sociales, el acto comenzará a las 11.30 y, al finalizar, habrá 'foodtruks' en el mismo recinto. Igualmente, las agrupaciones socialistas de los municipios mallorquines han organizado autobuses para llegar al encuentro.

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Sánchez, que ha elegido el lema 'Vota con fuerza', arrancó la campaña oficialmente este jueves en un acto en Sevilla, mientras que el viernes hizo doblete en Arnedo (La Rioja) y Pamplona.