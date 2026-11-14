Los potros de dos años nacionales se miden en las Copas de Criadores

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Madrid, 14 nov (EFE).- Los potros más precoces de la cabaña española se enfrentan este domingo en el Hipódromo de La Zarzuela de Madrid en las dos pruebas mejor dotadas a ellas reservadas, las Copas de Criadores, en versión de machos y de hembras. Dos carreras de 1.500 metros con 8.000 euros de dotación para el propietario del vencedor.

Los machos serán los primeros en saltar a la pista de hierba, a las 12.05 horas, en la segunda carrera del programa. Seis aspirantes en la Copa de Criadores-Premio Manuel Delgado Sánchez-Arjona (quien fuera histórico criador y propietario, además de senador y alcalde de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, entre otros cargos).

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'Quiles', con la monta del argentino Juan Cruz Diestra y la nueva preparación de su compatriota Martín Goicoechea, concentrará buena parte del apoyo del público presente en La Zarzuela, aunque sólo sea porque logró una tercera plaza en su segunda y más reciente actuación, mientras que el resto o debutan (dos rivales) o no han destacado en sus pocas salidas (tres).

En la Copa de Potrancas, la quinta prueba del día, hay a priori más nivel. 'Ánimo Lola', ya vencedora de gran premio, y 'Pretty Rose', su escolta hace cinco semanas, sobresalen en un campo de nueve participantes. Otro argentino, Nico Valle, montará a la favorita; Jaime Gelabert será el jockey de su principal rival.

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Una tercera carrera con purasangres de dos años abrirá la reunión, a las 11.30 horas, sobre 1.400 metros y con ejemplares importados. 'Katxorro', un muy rentable potro, de rendimiento muy regular, debería volver a estar en la pelea, sin olvidar al ya ganador 'Harry Cross' o una yegua de la que se espera progreso rápido, 'Andrea'.

La oferta dominical se completa con dos hándicaps de 2.100 metros muy poblados y con una carrera para jinetes aficionados. En la tercera, con quince caballos en los cajones de salida, el estado de forma apunta a 'Al Fin', 'Luna Rossa' y 'Habibi'. En la cuarta (la Lototurf) destacan 'Roncal', 'Archie’s Dream' y 'Gran Belga'. En la de cierre, 'Alaskan Gold', 'Genil' y 'Romeo'.

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Los números de los caballos favoritos para las cinco primeras carreras, base del juego hípico Quíntuple Plus, de Loterías del Estado, son:

1ª Carrera: 1 (Katxorro) – 2 (Harry Cross) – 6 (Andrea)

2ª Carrera: 6 (Quiles)

3ª Carrera: 1 (Al Fin) – 3 (Luna Rossa) – 7 (Habibi)

4ª Carrera: 4 (Roncal) – 6 (Archie’s Dream) – 7 (Gran Belga)

5ª Carrera: 1 (Ánimo Lola) – 6 (Pretty Rose). EFE

fg/cmm