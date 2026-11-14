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Estudian cómo integrar los cambios hormonales de las mujeres en el control glucémico

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València, 14 nov (EFE).- Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) trabaja en la incorporación de los efectos de los cambios hormonales del ciclo menstrual a los sistemas que administran de forma automática insulina a mujeres con diabetes tipo 1, tras comprobar que esas variaciones fisiológicas no se suelen tener en cuenta.

Durante el ciclo menstrual se producen variaciones de los niveles de estradiol y progesterona, hormonas que pueden influir en cómo responde el organismo a la insulina, pero los modelos matemáticos y simuladores utilizados actualmente para diseñar y validar sistemas automatizados de administración de insulina en mujeres con diabetes tipo 1 durante la regla apenas las tienen en cuenta.

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Un trabajo de un equipo del laboratorio Tecnodiabetes del Instituto ai2 de la UPV y el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid ha concluido, tras revisar 25 estudios científicos, que es necesario incorporar las variaciones hormonales para mejorar el tratamiento y reducir los episodios de glucosa elevada durante el ciclo menstrual.

El trabajo, publicado en la revista Bioengineering & Translational Medicine, analiza los modelos matemáticos utilizados para representar el funcionamiento del organismo a la hora de desarrollar sistemas automáticos de administración de insulina, según ha informado este sábado la UPV en un comunicado.

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José Luis Díez, investigador del grupo Tecnodiabetes-ai2 de la UPV, ha explicado que la conclusión es que "la mayoría de los modelos utilizados actualmente no representan de forma explícita los cambios hormonales. Y los pocos que sí que tienen en cuenta los efectos del ciclo menstrual todavía no reúnen todas las condiciones necesarias para su aplicación".

Esas condiciones sería "reflejar la acción de las hormonas, estar validados clínicamente en mujeres con diabetes tipo 1 y servir para ajustar directamente la administración automática de insulina", ha apuntado.

Los efectos de las hormonas ováricas son heterogéneos, pero pueden influir en distintos procesos fisiológicos relacionados con el control de la glucosa, como su velocidad de absorción, el vaciamiento gástrico y la respuesta al ejercicio físico.

En particular, el estradiol puede favorecer la captación de glucosa mediada por la insulina y la oxidación de grasas, mientras que la progesterona puede contribuir a una menor sensibilidad a la insulina y a un aumento de la producción hepática de glucosa.

Estos cambios pueden traducirse en variaciones de las necesidades de insulina, por lo que según Jorge Bondia, investigador del grupo Tecnodiabetes-ai2, "todavía faltan herramientas que integren los efectos de las hormonas ováricas y permitan trasladarlos al ajuste automático de insulina de mujeres con diabetes tipo 1 durante su ciclo menstrual".

En su estudio, el equipo de la UPV propone desarrollar modelos que integren información hormonal y personal, junto con factores como la alimentación, la actividad física o el descanso, factores que también influyen, por lo que "no bastaría con programar el mismo cambio de dosis para todas las mujeres según el día del ciclo".

"Por eso es necesario desarrollar modelos que sean capaces de integrar los datos hormonales y las diferencias individuales, y comprobar después su utilidad con estudios clínicos", concluye Lía Nattero-Chávez, responsable de la Unidad Clínica y de Investigación en Diabetes Mellitus tipo 1 del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid.

El equipo de investigación Tecnodiabetes ya inició esta línea de trabajo en 2023 con el proyecto TAILOR, cuyo objetivo era comprender cómo influye el ciclo menstrual en la respuesta al ejercicio físico en mujeres con diabetes tipo 1.

Posteriormente, el proyecto DIABETEXX amplió esta línea de trabajo con tres estudios destinados a identificar las limitaciones de los actuales sistemas de administración automatizada de insulina y analizar cómo afectan a la gestión de la diabetes en situaciones cotidianas, como la alimentación y el ejercicio físico.

Durante los próximos cuatro años, estudiarán cómo desarrollar un modelo fisiológico que integre la influencia de las hormonas ováricas en los mecanismos de regulación de la glucosa en personas con DT1. El modelo resultante se evaluará mediante simulaciones para avanzar hacia el desarrollo de algoritmos de control que puedan integrarse en sistemas de asa cerrada o páncreas artificial. EFE

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