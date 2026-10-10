Tráfico lento en salidas de Madrid y Barcelona en el segundo día del puente del Pilar

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Madrid, 10 oct (EFE).- Las carreteras de salida de Madrid, especialmente la A-1, la A-2 y la A-5, empiezan a registrar retenciones en las primeras horas del segundo día del Puente del Pilar, al igual que algunas vías en Barcelona.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), un accidente complica la circulación de salida de la capital a las 10:00 horas en la A-2 a la altura de San Fernando de Henares y se empiezan a complicar el resto de las salidas de Madrid.

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En concreto, se registran retenciones en la A-1 en el entorno del circuito de Jarama y en la A-5 en Arroyomolinos.

De salida de Barcelona, el tráfico es intenso en la C-58 en Ripollet y en la A-2 en el entorno de Igualada.

Además, en Valencia está cortada la V-21 por una incidencia a la altura de Benimaclet en ambos sentidos, por lo que se recomienda el itinerario alternativo por la carretera 7 y la CV-35.

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La DGT puso en marcha a las 15:00 horas de este viernes un operativo especial para dar cobertura a los 5,7 millones de desplazamientos que prevé en las carreteras españolas por la festividad de la Hispanidad. EFE