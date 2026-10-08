Delegado del Gobierno en Madrid: quien tumbó los RD de vivienda "no tiene perdón de Dios" tras la muerte de Maricarmen

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El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha afirmado este jueves que quienes tumbaron en el Congreso de los Diputados los decretos de vivienda que "habrían evitado" el desahucio de Maricarmen "no tienen perdón de Dios", tras su fallecimiento este miércoles.

"Aquellos que lo han posibilitado, que tumbaron el escudo social, aquellos que después han tumbado los decretos que hubieran evitado ese desahucio y que nuevamente hace unos días lo volvieron a hacer, no tienen perdón de Dios. Ni de Dios, ni de nadie", ha aseverado.

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Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios a su llegada a un desayuno informativo protagonizado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en las que Martín ha asegurado que la "inmensa mayoría de la ciudadanía española" comparte hoy "tristeza" y "una profunda indignación" por la muerte de Maricarmen.

El delegado ha trasladado su cariño a sus familiares, amigos y a todas las personas que la querían, así como a quienes vieron en su lucha "un ejemplo". "Creo que lo que ha sucedido no tenía que haber sucedido nunca", ha manifestado.

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El Congreso rechazó el pasado viernes los dos decretos ley de vivienda impulsados por el Gobierno, con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Los textos incluían, entre otras medidas, la protección frente a los desahucios de personas vulnerables y la renovación automática de los contratos de alquiler. Ese rechazo se sumó al de la prórroga de la moratoria antidesahucios incluida en el escudo social, que estas mismas formaciones habían tumbado a principios de año.

Maricarmen, de 87 años, falleció este miércoles tras permanecer ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el pasado 23 de septiembre, cuando fue desahuciada de su vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro.

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Su representación legal había alcanzado un acuerdo con la propiedad, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), para que pudiera regresar a su casa, algo que finalmente no pudo hacer.