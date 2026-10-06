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El poeta onubense Francisco Ramírez López, Premio Loewe de Poesía 2026

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Madrid, 6 oct (EFE).- El poeta Francisco Ramírez López (Lepe, Huelva, 1963) ha sido galardonado este martes con el Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe 2026, uno de los más prestigiosos de este género, por su obra 'Cuatro clavos'.

Mientras, el Premio a la Creación Joven 2026, que concede también la Fundación, ha recaído en la autora mexicana Yanni Esmeralda Romero Patrón (Mérida, Yucatán, 1998) por 'Gardenias de Tepito'.

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El jurado, en palabras de uno de sus miembros, el poeta Juan Antonio González Iglesias, ha destacado del libro ganador, 'Cuatro clavos', "la riqueza del lenguaje y la singularidad con que el poemario recurre a la simbología cristiana y a la tradición clásica para reflexionar sobre el dolor y el mal en el mundo contemporáneo".

"En sus poemas conviven con naturalidad lo cotidiano y lo metafísico, lo sublime y lo coloquial, en una obra que concibe también la escritura y el arte como formas de herida y crucifixión. Esta síntesis convierte un libro de profundas raíces clásicas en una obra plenamente integrada en la cultura de nuestro tiempo", ha subrayado.

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El Premio Internacional de Poesía, que se concede anualmente a una colección inédita de poesía en español, está abierto a autores de cualquier edad y nacionalidad y está dotado con 30.000 euros y la publicación del libro en la editorial Visor.

Para fomentar el talento literario joven, la Fundación concede también un Premio a la Creación Joven de 12.000 euros a una obra que cumpla los mismos requisitos y esté escrita por una persona menor de 33 años, y la publicación también del libro en la colección Visor.

De 'Gardenias de Tepito', el poeta y miembro del jurado Luis Antonio de Villena ha destacado "su singularidad y su carácter profundamente joven, abordando la metamorfosis y la transformación a través de la historia de un equipo de fútbol formado por personas trans".

"Mediante poemas breves y ágiles, el libro adopta la estructura de los noventa minutos de un partido y convierte el juego en el marco de un proceso de cambio, identidad y llegada".

El Jurado del XXXIX Premio Internacional de Poesía que ha fallado hoy el galardón ha estado presidido por Víctor García de la Concha y formado por Gioconda Belli, Antonio Colinas, Aurora Egido, Raquel Lanseros, María Negroni, Juan Antonio González Iglesias, Carme Riera, Jaime Siles, Luis Antonio de Villena y Hugo Mujica, ganador de la anterior convocatoria.

La edición de este año recibió más de 3.200 obras procedentes de 49 países, y los autores menores de 33 años representaron el 22% de los participantes. EFE

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