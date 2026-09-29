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Testigos del crimen de Beniel (Murcia) afirman que el acusado pegó a la víctima en la cabeza "hasta que lo remató"

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La reproducción del testimonio preconstituido de uno de los ancianos presentes en el crimen registrado en Beniel en enero de 2025 ha detallado este martes en la Audiencia Provincial de Murcia cómo el acusado asestó al menos cinco impactos en la cabeza a la víctima y continuó el ataque en el suelo "hasta que lo remató".

"No le dio tiempo ni a correr, ni a andar, ni a nada más", ha resaltado uno de los testigos en la grabación proyectada ante el tribunal con jurado popular en la segunda sesión del juicio.

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La jornada ha incluido la exhibición audiovisual de estas pruebas preconstituidas, grabadas en fase de instrucción ante la imposibilidad de la comparecencia presencial de los dos únicos testigos directos por motivos de salud y por el posterior fallecimiento de uno de ellos.

En esta sesión, la vista oral ha acogido el testimonio de varios familiares de la víctima, quienes han atribuido al procesado una conducta de acecho media hora antes del ataque mortal, así como episodios previos de violencia en las semanas anteriores al suceso.

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En concreto, el primo hermano de la víctima ha indicado que sobre las 16.30 horas del día de los hechos --aproximadamente media hora antes de la agresión-- observó al individuo parado tras un tablacho en la carretera, a unos 50 metros de distancia del grupo donde conversaba el fallecido, con la mirada fija en ellos, de brazos cruzados y con una prenda de ropa en el suelo, a sus pies.

A este testimonio se han sumado las declaraciones sobre los antecedentes de conflicto entre ambos vecinos. De hecho, los primos de la víctima han detallado un altercado acaecido tras la festividad de Reyes Magos de ese año, poco antes del crimen, cuando el investigado se presentó en su casa provisto de "un trozo de madera a modo de bate", con actitud agresiva mientras decía "te voy a matar", una situación que requirió la intervención física de los familiares presentes para frenar el ataque.

Por su parte, los hermanos del fallecido han expuesto ante la sala la situación de la víctima, quien carecía de empleo e ingresos propios y dependía de la asistencia familiar continuada para la elaboración de la comida, el lavado de la ropa y el pago de suministros básicos.

La hermana ha trasladado además el temor que infundía la conducta del acusado entre diversos residentes de la zona y ha insistido en que en el crimen hubo "mucho ensañamiento".

En el turno de la defensa, la abuela del procesado ha ofrecido una versión contrapuesta sobre el origen del conflicto al atribuir la disputa a las constantes protestas de la víctima por los ladridos de sus perros.

La testigo ha afirmado que el fallecido profería continuas amenazas contra su persona --"te tengo que cortar la cabeza y matarte"--, un hecho que, según la mujer, motivó una denuncia previa ante la Guardia Civil y la concesión de una orden de alejamiento que la víctima presuntamente quebrantaba al transitar por el lugar.

Ha relatado asimismo un altercado previo cerca de las vías del tren, motivo por el cual recomendó en su día a su nieto la modificación de sus rutas para evitar cruces con la víctima.

Durante su interrogatorio, la abuela del procesado, con la que vivía desde la muerte de su madre, ha admitido ante la sala el consumo habitual de sustancias por parte de su nieto al reconocer que de vez en cuando "fumaba algún porrillo que otro".

Asimismo, la mujer ha hecho referencia a las severas limitaciones de vista y oído del investigado, de quien ha precisado que el audífono de uso diario se encontraba averiado en la tarde en la que se produjo el crimen y que requería la lectura de labios para la comunicación.

Respecto a lo ocurrido tras el altercado, la mujer ha afirmado que su nieto regresó a la vivienda tras los hechos y le comentó que había discutido con la víctima. "Parece ser que está inconsciente; cuando se despierte me va a denunciar", le dijo.

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EuropaPress

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