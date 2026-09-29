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Cuerpo insiste en que habrá presupuestos pese a que el plazo constitucional vence mañana

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Madrid, 29 sep (EFE).- El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado este martes que habrá proyecto de presupuestos para 2027 pese a que el plazo constitucional para que las cuentas entren en el Congreso vence mañana.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Cuerpo ha señalado que el Gobierno ha tenido en estas semanas "materias urgentes apilándose por encima de lo importante", pero que el ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha seguido reuniendo con los grupos para avanzar en la negociación tanto en los presupuestos como en el sistema de financiación autonómica.

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Los presupuesto de 2027 "vendrán" al Consejo, ha insistido, sin dar fecha, pese a que la Constitución establece que tienen que llegar al Congreso tres meses antes de que termine el año.

Si llegan a aprobarse, serían las primeras cuentas de la legislatura, ya que continúan vigentes los presupuestos de 2023 tras tres prórrogas.

Preguntado sobre las reglas fiscales, Cuerpo se ha limitado a señalar que se está trabajando a nivel europeo para establecer un margen adicional de gasto para medidas energéticas similar al que ya existe para el gasto en defensa, pero "falta aterrizar los detalles". EFE

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