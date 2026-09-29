Alquilaban casas en Cádiz para luego venderlas sin el conocimiento de sus propietarios

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Cádiz, 29 sep (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado en Cádiz una organización que se dedicaba a alquilar viviendas para después venderlas usurpando las identidades de los propietarios.

En la operación, denominada CUCO, han sido detenidas tres personas en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, todas ellas con numerosos antecedentes policiales por delitos de estafa, falsedad documental, usurpación del estado civil, blanqueo de capitales, insolvencia punible y contra la Hacienda Pública.

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La investigación que ha permitido desmantelar esta organización ha sido realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Cádiz.

El 'modus operandi' de la trama consistía en localizar viviendas en alquiler para después arrendarlas utilizando identidades usurpadas.

Una vez que los miembros de la trama tenían acceso a las propiedades, las ofertaban a sociedades de compraventa a precios atractivos, pero verosímiles para no levantar sospechas sobre la legalidad de las operaciones, según relata la Policía Nacional en una nota de prensa.

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Posteriormente, la organización obtenía poderes notariales fraudulentos mediante documentación falsificada e identidades suplantadas que les permitían actuar en nombre de los legítimos propietarios y formalizar las compraventas sin su conocimiento ni consentimiento.

Para ello, utilizaban documentación falsificada e identidades suplantadas, con las que conseguían aparentar la legalidad de las operaciones ante las notarías.

Una vez ejecutadas las operaciones de venta, usaban cuentas bancarias abiertas con identidades robadas para transferir el dinero de las estafas, con el objetivo de disponer de los fondos procedentes de las operaciones fraudulentas.

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La operación CUCO se enmarca en las actuaciones de la Policía Nacional contra las organizaciones criminales especializadas en delitos económicos y patrimoniales, especialmente aquellas que utilizan procedimientos complejos de falsificación documental y suplantación de identidad para cometer estafas.

A los arrestados se les imputan los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal, según informa la Policía Nacional. EFE

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