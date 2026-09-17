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Rueda contrapone la "huida hacia adelante" de un Sánchez "desbordado" con Vivas, que estuvo "al pie del cañón" en Ceuta

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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha contrapuesto la "huida hacia adelante" del presidente del Gobierno en la crisis de Ceuta, con la posición del responsable de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, que estuvo "al pie del cañón desde el principio".

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medioscuen Nigrán (Pontevedra) y cuestionado acerca de las manifestaciones de Pedro Sánchez sobre la presencia de un millar de menores por las calles de Ceuta. El presidente del Gobierno respondió que habría que hacer esa pregunta al presidente Vivas.

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"Es el nivel de un presidente del Gobierno desbordado, que sabe desde el principio que la inmensa mayoría de la gente pensamos que no hubo gestión, y en el momento en que más tenía que estar al pie del cañón se fue de vacaciones", ha incidido.

Para Alfonso Rueda, esta actitud de Sánchez puede responder a que "hay mucho nerviosismo por lo que se está sabiendo y por lo que queda por saber, por lo que se está ocultando". Todo ese "nerviosismo" y esa "presión" estallan, según Rueda, en "frases inadmisibles" como la de Pedro Sánchez, que son "todo un síntoma".

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Frente a esta posición, ha remarcado que hay "una impresión general", al margen de ideologías, de que el presidente Juan Jesús Vivas "estuvo al pie del cañón desde el principio, con sus capacidades, con sus posibilidades".

"Y quien, después de decir que sufrimos una invasión, un ataque a nuestra integridad territorial, se fue de vacaciones, y 45 días después dice que no es cosa suya y que hablen con el presidente de la Ciudad Autónoma... Todo un síntoma de como están las cosas ahora mismo, de un presidente desbordado, desacreditado y en una huida hacia adelante que veremos a dónde nos lleva", ha zanjado el presidente de la Xunta.

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EuropaPress

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