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El Ayuntamiento de Gijón invertirá dos millones de euros en la reforma de El Molinón

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Gijón, 17 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Gijón invertirá dos millones de euros de sus presupuestos del año próximo para la reforma del estadio municipal de fútbol El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’, según anunció este jueves la alcaldesa, Carmen Moriyón.

Según Moriyón, los arquitectos municipales “están trabajando” en un proyecto de “reforma integral” de la cubierta de El Molinón, que comenzará por la grada oeste para solucionar un problema de goteras.

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En una rueda de prensa con motivo del inicio del curso político, la alcaldesa anunció que se va a cerrar el mandato del gobierno municipal con una inversión de más de un millón de euros en la estructura del estadio, cuyo hormigón presenta desgaste prematuro por la influencia del ambiente marino al estar cerca de la costa.

Según explicó, el mantenimiento de la estructura requiere de inversiones anuales superiores a los 250.000 euros, que se afrontan desde las arcas municipales, y además se abordará de manera urgente el problema de las goteras, para lo cual se está elaborando un proyecto de obras.

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Además, confirmó que “antes de navidad” se modernizarán las puertas de acceso, con una inversión de 150.000 euros y que se consignará una partida de 2 millones de euros en los presupuestos de 2025 para las obras en la cubierta.

Moriyón dijo que “sería magnífico” que el Sporting de Gijón pudiera recomprar la escuela de Fútbol de Mareo, adquirida por el Ayuntamiento en 2001 en un momento en el que el club tenía dificultades económicas. EFE

jgg/rm/cmm

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