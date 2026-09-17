Cuerpo analizará el lunes con el sector agroalimentario el impacto de la guerra en Irán

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Madrid, 17 sep (EFE).- El ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo, se reunirá el próximo lunes con las organizaciones del ámbito agroalimentario para analizar el impacto de la guerra en Irán, según han confirmado este jueves a Efeagro fuentes del sector y ministeriales.

Cuerpo ha convocado a las organizaciones de la industria alimentaria, del comercio de materias primas agrícolas y de fabricantes de fertilizantes, para hacer un seguimiento del conflicto en Irán y de sus consecuencias económicas.

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Entre las organizaciones convocadas por la Vicepresidencia del Gobierno están la patronal de la industria alimentaria FIAB, las del sector de fertilizantes y la patronal de comerciantes de cereales y de oleaginosas Accoe.

La reunión sucede a la celebrada este jueves entre Cuerpo y los agentes sociales para analizar el impacto de la guerra, en la que han participado los sindicatos, la CEOE y Cepyme, así como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz,

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Además, se celebra en medio de una fuerte subida del carburante, que en el caso del gasóleo agrícola ha alcanzado el precio más caro desde que comenzó el conflicto en Irán, con un repunte del 52 %, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por otra parte, el encarecimiento de los fertilizantes ha elevado los costes del sector agroalimentario y puede afectar a las nuevas siembras de otoño. EFE

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