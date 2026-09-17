Qué debe llevar el kit básico que los servicios de emergencia aconsejan tener en casa ante el riesgo de tormentas

Un kit de emergencia está compuesto por agua embotellada, alimentos en conserva, un botiquín, una linterna, una radio y dinero en efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras una noche de lluvias e inundaciones en varios puntos de la Comunidad Valenciana y Cataluña, las alarmas se han reactivado en todo el país. Ante el riesgo de que las tormentas sigan ganando terreno este otoño, la Comunidad de Madrid ha remitido un aviso a sus 179 municipios para intensificar las labores de prevención. El escrito hace especial hincapié en la autoprotección ciudadana al instar a disponer en el hogar de un kit básico de emergencia para afrontar diversas situaciones.

Ante cortes de suministro o evacuaciones de urgencia por inundaciones u otros temporales, Protección Civil y especialistas en emergencias coinciden en que los hogares deben disponer de una mochila de fácil transporte, confeccionada con material resistente e impermeable, que reúna varios suministros indispensables:

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Radio a pilas o de manivela: Se consolida como el único medio para seguir las instrucciones oficiales si caen la luz, la cobertura móvil e internet, una lección aprendida tras el gran apagón que afectó a España en abril de 2025.

Linterna y pilas de repuesto: En el supuesto de que se vaya la luz, ya sea dentro o fuera de casa, resulta fundamental para moverse a oscuras con seguridad o para hacer señales de socorro desde ventanas o tejados.

Manta térmica: Un elemento ligero, cortafuegos y clave para prevenir cuadros de hipotermia provocados por filtraciones de agua o bajadas drásticas de temperatura.

Agua y comida no perecedera: Es necesario calcular un mínimo de 1,5 a 2 litros de agua por persona y día, junto con alimentos que no requieran cocina ni frío para su conservación, como conservas con abrefácil, frutos secos o barritas energéticas.

Documentación y dinero en efectivo: Se deben guardar copias del DNI, escrituras y pólizas de seguro en bolsas plásticas herméticas. Deben ir acompañadas de dinero en metálico en billetes pequeños, ya que los cajeros automáticos y datáfonos quedan fuera de servicio sin fluido eléctrico.

Herramientas de apoyo: Una navaja multiusos y una batería solar (powerbank) para mantener con carga los dispositivos móviles mientras haya señal.

Utensilios que forman parte del kit de supervivencia propuesto por la Unión Europea. (Eduardo Parra / Europa Press)

Un botiquín básico y las medicinas necesarias

Un apartado vital de este kit básico es la respuesta sanitaria. Desde plataformas especializadas como Farmaciasdirect recuerdan que la mochila debe incluir un botiquín con material de curación homologado: gasas estériles, vendas elásticas, tiritas, antisépticos (como clorhexidina o povidona yodada) y suero fisiológico para limpiar heridas o lavados oculares.

Sin embargo, el elemento prioritario y en el que más hincapié hacen las autoridades es la medicación prescrita de uso diario. Resulta imprescindible guardar una reserva para al menos 3 a 7 días de los fármacos habituales de aquellos miembros de la familia con patologías crónicas, evitando así interrupciones peligrosas en el tratamiento si la evacuación o el corte de vías se prolonga durante jornadas.

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Para los que quieren tenerlo todo preparado: una mochila de supervivencia

Para aquellos ciudadanos que buscan dar un paso más en prevención y contar con una preparación integral ante cualquier tipo de catástrofe, los expertos en emergencias de entidades como Suma 1 Vida diferencian entre el kit básico doméstico y el kit de supervivencia de 72 horas.

Un kit de supervivencia reúne herramientas de potabilización, asistencia médica y protección personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras que el kit básico aborda las urgencias inmediatas en el hogar, la mochila de supervivencia está concebida para garantizar una autonomía absoluta sin ayuda externa en escenarios de aislamiento severo o colapso prolongado de infraestructuras. Este equipamiento avanzado añade:

Potabilización de agua: Pastillas potabilizadoras o filtros portátiles para abastecerse de fuentes de agua no seguras.

Protección y señalización avanzada: Mascarillas de alta filtración (FFP2 o FFP3) contra lodo seco o suspensión de partículas, silbatos de rescate de alta frecuencia y chalecos reflectantes para facilitar la localización aérea o nocturna.

Herramientas de rescate ampliadas: Cinta americana de alta resistencia, guantes de trabajo reforzados, encendedores impermeables y bolsas térmicas o sacos de dormir ligeros.

Material técnico de primeros auxilios: Bolsas de frío instantáneo para traumatismos, bolsas para residuos biológicos, tijeras de corte médico y guantes de nitrilo.

Tanto para la opción básica como para la más completa, las autoridades recuerdan dos normas clave de almacenamiento: colocar la mochila en un sitio alto y accesible de la vivienda (nunca en garajes ni sótanos, donde el agua entra primero) y aplicar la regla de la revisión anual para comprobar las fechas de caducidad de alimentos y medicamentos, así como el estado de carga de baterías y pilas.

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