Los transportistas piden nuevas ayudas directas al carburante en lugar de rebajas fiscales

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Madrid, 16 sep (EFE).- La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha solicitado formalmente una reunión "urgente" con el Ministro de Economía, Comercio y Empresa para consensuar un nuevo paquete de ayudas directas al carburante ante la subida del 80 % del petróleo en lo que va de año.

La patronal ha explicado este miércoles en un comunicado que exige un nuevo plan de apoyo de ayudas directas al sector, que debe entrar en vigor a partir del próximo mes de octubre, y no de rebajas fiscales como hasta ahora, ante los precios récord del crudo que amenazan la viabilidad del transporte.

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El precio del petróleo ha pasado de los 60 dólares el barril a principios de enero a los más de 110 dólares en la actualidad, tendencia que previsiblemente se mantendrá los próximos meses.

La federación ha añadido que trasladará al ministerio "la necesidad imperativa de cambiar radicalmente el régimen de ayudas existente en la actualidad", dado que el sistema vigente "solo ha servido para engordar la cuenta de resultados de las empresas petroleras, en lugar de aliviar la asfixiante situación de los transportistas".

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Las petroleras han absorbido la rebaja fiscal que entró en vigor de septiembre, impidiendo que el diésel bajara ningún día los 10 céntimos por litro previstos, ha denunciado.

A pesar de la rebaja en el impuesto sobre hidrocarburos de 10 céntimos por litro (a los que habría que añadir 2 céntimos adicionales por la repercusión del IVA) que debía aplicarse a partir del pasado 1 de septiembre, en lo que va de mes el precio del diésel no se ha situado en ningún momento por debajo del precio registrado el 31 de agosto, ha precisado.

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Por todo ello, Fenadismer considera "inaplazable el diseño de un nuevo mecanismo de control y ayuda directa eficaz, transparente y que llegue de forma real al depósito de los camiones y autobuses, evitando que los fondos públicos destinados a proteger al sector productivo acaben convertidos en beneficios extraordinarios para las grandes compañías energéticas". EFE