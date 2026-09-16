Espana agencias

Baro Lucas apuesta por los contrastes y el lujo de una moda sencilla

Guardar

Madrid, 16 sep (EFE).- Baro Lucas ha presentado este miércoles en el patio de la Universidad Nebrija una colección entre el color y la oscuridad, entre la inocencia de las emociones juveniles y la sobriedad que conlleva el paso del tiempo, una propuesta que define como "el lujo de la sencillez".

Álvaro Lucas Santo (Tordesillas, Valladolid, 1993), director creativo de Baro Lucas, continúa marcando con su confección una línea evolutiva firme y constante, que en esta ocasión se inspira en las "emociones" a las que conduce el cuadro de 'El jardín de las delicias' de El Bosco, detalla a EFE.

PUBLICIDAD

Baro Lucas se fija en el famoso tríptico y en el proceso de vida que desarrolla desde la ingenuidad, que plasma en una propuesta con bombachos dieciochescos en burdeos, al caos que representa con un escultural vestido negro de cuerpo ceñido y gran volumen en la falda.

En el patio del campus de la Universidad Nebrija se han exhibido piezas con las que interpela a la desnudez de Adán y Eva con vestidos trasparentes en rosa pastel; otras con patrón lencero, más recatado, son fieles a un minimalismo al que no quiere renunciar y que contrasta con otras diseños más abigarrados en escotes y faldas.

PUBLICIDAD

Su intención es crear una continuidad entre la línea femenina y la masculina -con menos prendas-, "un hilo conductor que les dé coherencia", añade, en los que marca una diferenciación clara con piezas de líneas suaves para pasar después a patrones más complejos y volúmenes definidos en figuras globo, redondeadas.

La lana fría de la sastrería es uno de sus tejidos favoritos, aunque también están presente el triacetato y la tafeta de seda en gabardinas en una paleta cromática donde está presente el gris y abunda el gris, el negro y el verde musgo.

Baro Lucas viste a un hombre informal, que no pierde la elegancia, como demuestra con un vestido con pantalón de traje masculino y camisa abstracta o con gabardinas con manga ranglán para armar más los hombros.

A un chaleco de corte sahariano de más de mil piezas le añade un pantalón de tartalana natural, el tejido habitual con el que se da forma al interior de una americana una combinación sorprendente y atractiva.

Llama la atención una guayabera con delicada vainica, confeccionada a mano, actualizada con un patrón con acabado en la cintura de cazadora.

Las joyas de Joaquín Berao en titanio han sido el complemento perfecto para añadir un plus de fuerza y firmeza a la colección que el diseñador quería transmitir. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados ganadores del Super Once del 16 septiembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del 16 septiembre

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

Nxtplay, la plataforma de negocio que ha creado el portero del Real Madrid junto a Gonzalo Vila, prepara un nuevo proyecto de gestión deportiva y talento en el pádel y aspira a entrar las ligas estadounidenses

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Como cada miércoles, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

El truco óptico que usan los gimnasios para que te veas mejor: la posición de las luces y los espejos son claves para que el cliente tenga la necesidad de volver

Un optometrista explica cómo las superficies curvas y la iluminación pueden modificar la percepción del cuerpo durante el entrenamiento

El truco óptico que usan los gimnasios para que te veas mejor: la posición de las luces y los espejos son claves para que el cliente tenga la necesidad de volver

La historia de amor de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote tras una entrevista: “Hice que perdiera el AVE, a ver si así se acostaba conmigo, pero qué va”

El extorero se ha abierto con sus compañeros de ‘Supervivientes All Stars’ y les ha contado cómo conoció a la madre de sus hijos

La historia de amor de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote tras una entrevista: “Hice que perdiera el AVE, a ver si así se acostaba conmigo, pero qué va”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Renfe tendrá que pagar 500 euros a una viajera por el “sufrimiento emocional” y la “angustia” que le generó el retraso de 187 minutos de su tren

Los eurodiputados no consiguen un acuerdo para condenar la crisis en Ceuta: hay siete propuestas y 84 enmiendas porque el PP quiere colar más críticas al Gobierno

La jueza Tardón cita a declarar a Vivas y al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno de Ceuta para esclarecer qué se sabía antes de la entrada masiva de migrantes

La Audiencia de Badajoz concreta el alcance de la condena a David Sánchez: perderá su plaza en la Diputación y no podrá acceder a otro puesto electivo o discrecional

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez pide personarse en el ‘caso Leire Díez’ tras conocer contactos con un clan de Badajoz para “apartarla” y “destruir” la causa

ECONOMÍA

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

La factura de la luz se dispara un 30% en un año: superará los 100 euros en septiembre por primera vez desde 2022

Las herencias de viviendas baten récord: una de cada cuatro cambia de dueño por fallecimiento y la cifra irá a más

Las gasolineras más baratas de España: Sevilla y Valencia lideran los precios más bajos con hasta 4 euros de diferencia por depósito entre provincias

DEPORTES

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España

Muere a los 26 años el hijo de Nacho Novo, exfutbolista gallego: “Nada en mi vida podría haberme preparado para escribir este mensaje”

Juan Carlos Ferrero, exentrenador de Carlos Alcaraz, suelta la bomba: “Vuelvo al circuito, pero no puedo decir con quién”

Vinícius, Mbappé y Konate ‘cortan’ el mensaje de apoyo a Ceuta de sus camisetas y se lo quitan antes que el resto de jugadores del Real Madrid

Javier Tebas se moja en la carrera por el Balón de Oro y no va ni con Lamine Yamal ni con Mbappé: este es su favorito